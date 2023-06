La candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, cuestionó este lunes el hecho de que el actual Gobierno del Ecuador permitiera que el crimen organizado se haya enquistado en posiciones dentro del Estado, por lo cual aseguró que las nuevas autoridades, que resulten electas en los comicios del próximo 20 de agosto, deberán reorganizar el aparato estatal y retomar el control en todas sus instancias.

En entrevista con el informativo de Majestad Televisión, la candidata resumió en esta lamentable situación, en la que el Estado ha sido secuestrado por organizaciones criminales, la causa principal de la espiral de violencia e inseguridad que afecta al Ecuador en la actualidad.

Sostuvo que la estrategia central de su eventual Gobierno en materia de seguridad será la de fortalecer el sistema de seguridad creado por la Revolución Ciudadana en la década de 2007-2017 que, a su juicio, ha sido destruida por los gobiernos de Moreno y Lasso.

«La estrategia pasa por fortalecer el sistema de seguridad, aumentar el presupuesto a la Policía, volver a activar el ECU 911, que lo han destrozado, poner autoridades que no estén corrompidas por la delincuencia y también atacar a las causas, porque no podemos dejar de mirar que la violencia y la delincuencia es una consecuencia de la falta de oportunidades a nuestros jóvenes».

González comenzó la entrevista recordando que «al día de ayer, se ha dado un enfrentamiento entre delincuentes y ciudadanía en el Comité del Pueblo, de esto ha quedado un herido y una persona fallecida. Mi solidaridad con todo el pueblo ecuatoriano».

«Estamos en un país del sálvese quien pueda», dijo González, al valorar que el país necesita políticas claras de fortalecimiento a la ciudadanía y a la Fuerza Pública».

Insistió en que las administraciones posteriores al Gobierno de la Revolución Ciudadana «destruyeron el ECU 911, rompieron la institucionalidad, quitaron presupuesto a la Policía Nacional y esto es lo que ha ocasionado un serio incremento en la violencia» en el país.

Pero, González también enfatizó en que la solución para este problema que aqueja al Ecuador debe pasar también por la atención y corrección de las causas las causas generadoras de violencia, «como el hambre, el desempleo y como que los jóvenes no están asistiendo a las escuelas ni a las universidades».

«Vamos a trabajar con mano dura contra la delincuencia, sí. Pero vamos a crear las oportunidades como hicimos antes, cuando invertimos 22 mil millones de dólares en la Revolución Ciudadana para que nuestros jóvenes accedan a las escuelas, a los colegios, a las universidades, que tengan becas, que haya empleos dignos, que haya salud. Construimos cerca de 52 hospitales, entre nuevos y repotenciados, 116 centros de salud nuevos, equipados», dijo la candidata.

«A todo eso debemos enfocarnos desde el sector social. Porque si atacamos simplemente con armamento a la delincuencia, vamos a terminar como ha sucedido en otros países: quitas al Chapo, viene su hijo. Muere Pablo Escobar, otros se toman su lugar», añadió.

Manejo de las cárceles

González también se refirió al manejo del sistema penitenciario del Ecuador, área en la que, a su juicio, ha quedado en evidencia la presencia o influencia de grupos delincuenciales en altas esferas del actual Gobierno.

«El manejo de las cárceles corresponde al Gobierno central. Significa que tienes un Gobierno ausente, que no están tomando decisiones ni medidas. A una cárcel no puedes entrar siquiera con cordones en los zapatos, con aretes o una cadena ¿Cómo entra armamento? Quiere decir que la delincuencia se ha tomado al Gobierno, a las autoridades, que están gobernando ellos y no nosotros».

«Por eso es necesario reorganizar el Estado y tomar el liderazgo del país y, con fuerza y determinación, poner control en todas las instancias».

Recuperación del sector salud

González recordó también la gestión de la Revolución Ciudadana durante la década ganada, en el Gobierno del expresidente Rafael Correa, en el que se logró tener 85% de abastecimiento de medicinas en hospitales y centros de salud del Ecuador, lo cual se buscará recuperar con prioridad durante su eventual administración, según dijo.

«En el tema de salud pública nosotros demostramos que sabemos qué hacer y cómo hacer. En más de un 85% estaba el abastecimiento de medicinas en los hospitales en el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Hoy no existe abastecimiento ¿Por qué? Porque no hay la voluntad de invertir en la salud», sostuvo.

Argumentó que los gobiernos de Moreno y Lasso han mantenido paralizadas obras de hospitales y centros de salud que estaban en construcción al momento de que Rafal Correa entregó el Gobierno del Ecuador.

Al respecto, aseguró que el país necesita de una gestión que le gobierne sin improvisación y dijo que es la Revolución Ciudadana el movimiento político con experiencia y conocimiento para hacerlo.

«Cuando salimos del Gobierno de la Revolución Ciudadana, dejamos 22 centros de salud y 16 hospitales en construcción. Nada de esto se ha concluido. Pararon todo, es la voluntad política. El Ecuador no está para experimentar, el Ecuador está para ser gobernado por quien sí sabe cómo hacerlo, porque ya lo hicimos y es la Revolución Ciudadana», sentenció.

Infraestructura vial

González habló también se refirió del eje vial Alóag – Santo Domingo, que conecta la Sierra con la Costa, el cual dijo que se impulsará desde su administración presidencial, por su carácter necesario para la potenciación del comercio, la agricultura y el turismo del Ecuador.

«Vamos a trabajar en que se organice bien, que se haga un proyecto adecuado conforme a las necesidades, pero no vamos a dejar a un lado una vía que, además, es tan necesaria para el turismo, el comercio, para mejorar la producción. La vía Santo Domingo – Alóag es muy necesaria y la vamos a impulsar», aseguró la candidata.

Respecto a la vialidad del país, González resaltó que ha habido una desinversión durante los últimos 6 años en el mantenimiento de carreteras y autopistas, por lo cual indicó que, de ser electa presidenta, su gobierno procederá realizar nuevas inversiones públicas para recuperar importantes obras de infraestructura.

«Hicimos el eje vial que conecta con Manabí, que conecta con Esmeraldas, que conecta con Pichincha. Hicimos un sinnúmero de obras, pero en seis años les han dejado abandonadas, seis años que no les han dado mantenimiento. Más bien han resistido tanto las obras de la Revolución Ciudadana, tan bien hechas fueron que han resistido seis años en el abandono. Hay que retomar la inversión pública», dijo González.

«Uno de los ejes principales de nuestro Gobierno será retomar la inversión pública responsable y de calidad en cuanto a salud, en cuanto a infraestructura. Las carreteras son tan importantes para nuestro sector agrícola, para el turismo, par la seguridad. Cuando se alerta que viene el fenómeno de El Niño ¿Cómo garantizas el poder movilizar a la población? A través de buena infraestructura», añadió.

De acuerdo con González, durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana, con Rafael Correa como presidente (2007-2017), el Ecuador fue «el segundo país con la mejor infraestructura de Latinoamérica».

«Solamente nos ganaba Chile (en materia de seguridad e infraestructura). El día de hoy, han dejado perder todo por el odio, la persecución política y también porque no saben cómo administrar al Estado», lamentó la candidata presidencial

Cooperación internacional en seguridad

En entrevista con otro medio, Zaracay Noticias, González hizo mención a la posibilidad de trabajar en conjunto con otros países en materia de seguridad, pero descartó el esquema ejecutado en conjunto con Estados Unidos antes de la llegada de la Revolución Ciudadana, que incluyó la instalación de una base militar estadounidense en Manta, en la provincia de Manabí.

«Trabajar en conjunto con otros países, por supuesto que sí. Porque podemos fortalecer el trabajo para desarticular bandas que operan a nivel internacional», dijo González.

Y, al hacer mención ala base de Manta, González aseguró que la permanencia de esa instalación militar estadounidense en territorio ecuatoriano no aportó nada en materia de seguridad para el Ecuador e incluso comparó con la situación en Colombia, que posee hasta 7 bases militares de Estados Unidos sin que se haya erradicado aún el problema del tráfico de drogas en ese país.

«La base de Manta demostró que no mejoró en absolutamente nada la seguridad del país. Un ejemplo es Colombia, que tiene uno de los índices en delincuencia, en asesinatos, pero, sin embargo, tiene varias bases militares de Estados Unidos que no han solucionado absolutamente nada. Es un país donde se moviliza muchísimo la droga y no ha solucionado nada pese a las bases», señaló.

Recurriendo a los datos, González recordó que «con la base de Manta, el Ecuador tenía una tasa de homicidios de 17 por cada 100 mil habitantes»

Prosiguió señalando que, sin la base de Manta en Ecuador, «en el Gobierno de la Revolución Ciudadana bajamos la tasa de homicidios de 17 a 5 por cada 100 mil habitantes y convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de la región».

Manuel F. Díaz / Confirmado.net