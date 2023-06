La candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, señaló que es necesario que en el país se recupere el valor de la verdad por encima de la desinformación que sectores hegemónicos impulsan en el cuidado de sus intereses.

Así lo expresó la candidata en entrevista con Xavier Lasso, en el espacio Palabra Suelta, transmitido este domingo por el medio digital KolectiVOZ, al referirse al papel de la prensa y medios de comunicación en general contra la Revolución Ciudadana.

González expresó que «uno de los principales problemas en América Latina ha sido esa prensa hegemónica que tapa lo malo de a quienes sirven y que exalta cualquier problema que se puede dar de aquellos a los que son contrarios».

Se refirió específicamente a la traición del expresidente Lenin Moreno, electo presidente por el pueblo ecuatoriano como candidato de la Revolución Ciudadana y su plan de Gobierno, lo que a su juicio debió ser abordado por la prensa como un hecho vergonzoso, pero en su lugar se vendió como una acción digna de exaltar.

«No publicaron la verdad. Aplaudían la traición de Moreno. Traición no a la Revolución Ciudadana, traición al pueblo ecuatoriano, traición a un plan de Gobierno de triunfó en las urnas ¿Cómo pueden los medios usar un derecho de los ciudadanos, como lo es la información, el derecho a estar informados, para traficar información? (…) Hay cierta prensa que trafica con la información, que la usa a conveniencia para sus grupos económicos, normalmente», recordó la candidata.

«Eso hay que recuperar. El valor de la verdad, no lo podemos perder. El que no nos mientan, el que tengamos principios. El que la traición no sea un hecho a exaltar, sino que tiene que ser un hecho de vergüenza», añadió.

Sostuvo que durante la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017), la Revolución Ciudadana ejecutó el plan de Gobierno que planteó en campaña, a diferencia de lo ocurrido durante la gestión de Moreno (2017-2021).

González indicó que es necesario que la sociedad, desde sus bases, no debe estar expuesta a la desinformación y la mentira, por lo que insistió en que se debe rescatar la honestidad y la transparencia.

«Creo firmemente en que los principios, los valores deben sostener la sociedad. Las familias, que son los núcleos más pequeños que componen la sociedad, no pueden estar a merced de la desinformación, de la mentira. Hay que recuperar el valor de la verdad, el valor de la honestidad. De poder mirar a los ojos y que tú sepas que te están siendo transparente. Que el proyecto que gana en las urnas sea el proyecto que se cumpla, como fue con la Revolución Ciudadana», dijo la aspirante a la presidencia del Ecuador.

Resaltó que el expresidente Correa, durante la campaña que lo levó a la presidencia del Ecuador, «decía: con éste plan voy a gobernar. Y con ese plan gobernamos. La gente, a favor o en contra, sabía que cuando Correa decía algo, eso era. No había engaños jamás».

González además recordó que, a través de la desinformación en los medios de comunicación, la derecha ecuatoriana ha sustentado en gran medida la persecución política contra líderes de la Revolución Ciudadana, incluyendo al expresidente Correa.

Precisamente sobre el exmandatario y líder de la Revolución Ciudadana, González hizo mención al Caso Sobornos, por el cual se emitió una sentencia contra Correa por influjo psíquico que ha tenido críticas dentro y fuera del Ecuador, por evidenciar la persecución contra el movimiento.

«Hay un sistema de Justicia del Ecuador que lo sentenció por influjo psíquico, sin ninguna lógica ni sentido. Tanto así que Bélgica le da asilo, porque se lo considera como un perseguido político. El mundo entero se ha dado cuenta de la vergüenza que es el caso Sobornos, por inflijo psíquico, por pura persecución política», expresó la candidata.

«Eso se está llevando su proceso legal, en cortes internacionales se resolverá. Ya seguirá el camino que corresponda, por vías telemáticas y demás. Tendremos reuniones, haremos reuniones de equipo, trabajaremos en conjunto. Pero, será mi asesor», agregó González.

All You Need Is Ecuador

Luisa Gonzáles también aseguró que durante su eventual Gobierno trabajará para recuperar, entre otros aspectos relativos al desarrollo nacional, el autoestima de los ciudadanos al asumirse ecuatorianos, naturales de un país megadiverso.

González se refirió a la marca país All You Need Is Ecuador, lanzada por la Revolución Ciudadana durante la administración del expresidente Correa y que, a su juicio, fue destruida por los posteriores gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso.

«Éramos el All You Need is Ecuador, la marca país que era como se identificaba que había un Ecuador mega diverso, que se vendía en el mundo para atraer el turismo y conocer esos tesoros que tenemos. Todo eso nos destruyeron y, con todo eso, nos destruyeron el autoestima», expuso la aspirante presidencial.

«Vamos a volver a levantar ese orgullo de ser ecuatorianos, de pertenecer a esta Patria hermosa. De demostrar que los ecuatorianos somos gente de paz, gente de verdad, de justicia, gente que sueña y que ve los sueños hechos realidad», añadió.

Manuel F. Díaz / Confirmado.net