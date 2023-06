La candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, insistió este jueves en que la situación en la que se encuentra el Ecuador es sumamente delicada y no soporta más políticas improvisadas de parte del Gobierno de Guillermo Lasso.

En ese sentido, en entrevista con el periodista Orlando Pérez en el espacio Enclave Política, de teleSUR, González señaló que en su eventual gobierno estará acompañada por un equipo de personas capacitadas, con experiencia y conocimiento para emprender los procesos y políticas que permitirán al país retomar el auge y el progreso.

«Lo que marca la diferencia, con los otros partidos políticos y otros candidatos, es el conocimiento, la capacidad y la experiencia. Ecuador no está para experimentar, la situación económica, de seguridad y de empleo no está para experimentar, no está para gente improvisada, está para gente que tenga la capacidad, el conocimiento de qué hacer y cómo hacer», expresó González.

«Lo demostramos en la década ganada. Fuimos el jaguar de Latinoamérica, ejemplo en el mundo. Y eso es lo que queremos volver a hacer. Sabemos cómo hacerlo, lo hicimos con la Revolución Ciudadana y lo vamos a volver a hacer», añadió.

Insistió en que al escoger a la Revolución Ciudadana, el pueblo ecuatoriano estará optando por un Gobierno conducido por personas de conocimientos técnicos y experiencia sobre el funcionamiento del Estado.

«Cuando escoges a la Revolución Ciudadana, escoges a un equipo capacitado de gente que tiene conocimiento técnico y conocimiento por experiencia. Andrés Arauz, mi candidato a la vicepresidencia es un economista brillante, con experiencia y así muchas otras personas que van a integrar este equipo de trabajo», precisó la candidata presidencial.

Ante los ataques misóginos en su contra, González sostuvo que es una realidad que incluso va más allá del Ecuador, por lo que consideró que su candidatura representa el reto que ha asumido en nombre de millones de mujeres en el mundo que son víctimas de violencia política, de género u otra índole.

«Los ataques misóginos, los ataques hacia la honra de la mujer son una constante no sólo en Ecuador, sino en el mundo entero. En el nombre de esos millones de mujeres, que sufren violencia de distinta índole y distintos sectores, asumo este reto con la valentía para demostrar la capacidad que tenemos las mujeres para conducir, desde nuestros hogares hasta nuestra Patria», resaltó.

«Represento esa aspiración de mucha mujeres de romper una barrera, con capacidad, con conocimiento, con formación, de poder liderar y conducir grandes compañías, grandes empresas, la Patria entera, en cada rincón del mundo», agregó.

Un país devastado

González recordó que al asumir la Revolución Ciudadana en 2007, con la presidencia de Rafael Correa, el Ecuador era un país en precarias condiciones que compara con la situación actual de la nación suramericana.

En ese sentido, remarcó que es la Revolución Ciudadana la mejor opción para que el Ecuador vuelva a ser el estable y próspero país de la década de entre 2007 y 2017, con seguridad ciudadana, acceso a la salud y la educación.

«El país está tan devastado que lo que necesita ahora es a la Revolución Ciudadana. Ya lo hicimos en el 2007, cuando asumimos la Presidencia de la República. Había un país sin esperanza, había un país devastado, había un país donde los ciudadanos se iban por no encontrar una oportunidad. Hoy, volvemos a recibir lo mismo», recordó González.

«Hoy volvemos a decirle a los ciudadanos: ya lo hicimos, ya sacamos adelante el país (…) Vamos a devolver la salud, la educación, las medicinas, las becas, la seguridad en nuestras calles, las oportunidades de volver a soñar», indicó.

Aseguró que como parte de su futura gestión, para la recuperación del Ecuador contará con el expresidente Rafael Correa como principal asesor, por la experiencia que posee en la conducción del país y por ser el artífice del Ecuador que fue ejemplo para el mundo entre 2007 y 2017.

«Por supuesto que el país no está para improvisar. Y hay que buscar el mejor equipo: mi principal asesor se llama Rafael Correa. Va a ser mi asesor ¿Quién conoce mejor la economía del país, entre otros sectores? (…) Rafael Correa tiene experiencia. Vamos con los mejores y va a ser mi principal asesor», puntualizó.

Mencionó que la Revolución Ciudadana, en aras de recuperar institucionalidad y la confianza ciudadana en las instancias del Estado, propone una Asamblea Constituyente que asuma tareas para la recomposición de las áreas fundamentales para el bienestar de los ecuatorianos.

«Una de las propuestas que tiene la Revolución Ciudadana es una Asamblea Constituyente ¿Para qué? Para devolverle la institucionalidad al Ecuador, para que los ciudadanos se sientan seguros cuando vayan ante el sistema de justicia», planteó la aspirante presidencial.

«Que no piensen que es por su condición económica, entre otras, que son o no, perjudicados o beneficiados por un sistema de justicia, sino porque existe un Estado de Derecho. Esto afecta a 18 millones de ecuatorianos», reflexionó.

La muerte cruzada: lo mejor para el Ecuador

Sobre el decreto de muerte cruzada, dictado por el presidente Guillermo Lasso en mayo pasado, que derivó en la disolución de la Asamblea Nacional y el pedido de convocatoria de elecciones generales anticipadas, González mantuvo su postura en cuanto a lo inconstitucional de la medida, pero consideró que es lo mejor que pudo ocurrir para el Ecuador.

«Fue inconstitucional, pero fue lo mejor que le pasó al país. Porque el Ecuador, entre más pronto retome la senda del desarrollo, de los derechos, más pronto tendremos mejores condiciones de vida. La muerte cruzada nos da la oportunidad de que un presidente, que no ha gobernado para su pueblo, se vaya».

Guillermo Lasso dictó la muerte cruzada el 17 de mayo, un día después de haberse presentado en la Asamblea Nacional para defenderse en medio del juicio político al que era sometido por delito de peculado, por corrupción en contratos de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que significaron al Estado ecuatoriano un perjuicio de más de 6 millones de dólares.

Y precisamente sobre Lasso, González le responsabilizó por la situación actual del Ecuador, sumido en una profunda crisis de seguridad ciudadana y en una difícil situación económica, que ha ocasionado la migración de miles de ecuatorianos.

«Guillermo Lasso queda como un vil caprichoso, cuya obsesión fue llegar a la Presidencia de la República para tener en una vitrina la banda presidencial, pero que a cambio destrozó la Patria. Tenemos miles de ciudadanos que migran, no hay empleo, nos matan en las calles, índices históricos de violencia», expuso González.

Confirmado.net