El Rey Felipe VI ha abanderado en la noche de este martes una contundente defensa del periodismo ante el auge de las redes sociales y la desinformación, dentro de la celebración del 45 aniversario de CincoDías. En su intervención, el monarca ha reflexionado sobre la importancia de los valores periodísticos, más importante si cabe en el contexto actual. “Como decano de la prensa económica española, CincoDías representa los valores periodísticos que deben preservarse en un momento en que la revolución tecnológica y la pujanza de las redes sociales facilitan la sobreabundancia informativa. Y lo hacen en un contexto de desinformación y de simplificación en el que, en ocasiones, los ciudadanos acaban dando por cierto contenidos que pueden no serlo. De ahí la importancia de salvaguardar los valores periodísticos”, ha defendido Felipe VI.

El Rey ha sostenido que unos medios de comunicación “comprometidos con la verdad y con el ejercicio del buen periodismo” son las claves de bóveda de una sociedad democrática. En sus palabras, es este buen periodismo el que permite a los ciudadanos disponer de los recursos para comprender el mundo que les rodea y para contrastar las informaciones. “Es aquí donde los medios tienen un papel fundamental en la difusión de productos de calidad”, ha resumido. Además, ha ponderado el papel de la prensa en este desarrollo económico y democrático del país en estos 45 años por tres motivos: “El impulso del debate público, el papel en la conformación de la opinión pública más y mejor informada y por ser un barómetro de la realidad en cada momento”.

Felipe VI ha defendido el compromiso periodístico por la verdad después de visitar brevemente la exposición de las portadas más importantes de la historia del periódico, expuestas en el marco de la celebración del 45 aniversario en el Teatro Real de Madrid. “Durante estos 45 años, CincoDías ha sido testigo privilegiado de los cambios más profundos que han experimentado en su historia la sociedad y la economía españolas. Reencontrarse con algunas de sus portadas en la exposición del Teatro Real es reencontrarse con nuestra historia, un ejercicio, evocador, y que, al mismo tiempo, nos infunde confianza en nuestras propias posibilidades como país”, ha afirmado.

Un paseo por la historia económica del país y por aquellos rudimentos periodísticos que, después, ha defendido en su discurso. “Conocer la historia de la prensa es conocer la de una ciudad, de un país, e incluso la del contexto internacional”, ha dicho. El monarca, de hecho, ha tirado de historia de la prensa para argumentar sus planteamientos. Echando la vista atrás, Felipe VI ha recordado los inicios de la prensa económica en el siglo XIX en Inglaterra, un nacimiento ligado a la Revolución Industrial y a la expansión del comercio mundial. Así brotaron grandes cabeceras como The Economist, Financial Times o The Wall Street Journal, “testigos imprescindibles del cambio global que se estaba produciendo”.

Fue también en el fin de siécle que marcó el paso del siglo XIX al XX cuando las primeras publicaciones económicas se imprimieron en España. Nacieron entonces la Revista de Economía y Hacienda, El Economista, El Financiero o la Revista Nacional de Economía. Pero ninguno ha conseguido la proeza de cada día, desde su fundación, llevar a los quioscos su propuesta informativa. Solamente CincoDías.

El cambio histórico que propició su nacimiento fue, tal y como recordó el Rey, la Transición española, y ha descrito a este salmón como “el pionero de la prensa económica diaria”. Cuando el primer número del diario —a un precio de 18 pesetas, tal y como rememoró el monarca— salió a la luz, España se adentraba en el camino desde la Dictadura a la Transición. Acababa de asumir el trono el padre de Felipe VI, Juan Carlos I, España aún no había entrado en la UE, el cambio de la peseta al euro no era sino una quimera y los Pactos de La Moncloa acababan de ver la luz. El actual rey ha rememorado cómo en 1978 España “empezaba a recorrer la senda de la normalización democrática, la modernización económica y el progreso social”.

Así, el monarca ha destacado la evolución de los principales indicadores macroeconómicos desde que este diario sacó su primer número en España, pero también ha ponderado el “enorme potencial” de la economía nacional “en el marco de una economía globalizada”. “Nuestro país ha avanzado en estos 45 años de una manera extraordinaria: en el desarrollo de una economía abierta y competitiva, en la lucha contra la desigualdad y en la consolidación de una democracia plena”, ha defendido.

Finalmente, Felipe VI ha defendido que CincoDías “representa los valores periodísticos que deben preservarse”, en un contexto marcado por la revolución tecnológica y las redes sociales. El monarca ha felicitado al periódico por su 45 aniversario y ha reivindicado su “excelencia periodística, determinación por el rigor y el compromiso con los lectores” en un concurrido salón de baile del Teatro Real, ante la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, y la directora de CincoDías, Amanda Mars, entre más de un centenar de asistentes.

Con información de El País