La candidata a la presidencia de Ecuador por la Revolución Ciudadana, Luisa González, considera que la gestión del nuevo gobierno sobre la inseguridad y la violencia en el país debe evolucionar en la aplicación de medidas que ataquen las causas generadoras de ambos flagelos, además del empleo de la fuerza contra las organizaciones criminales.

En entrevista con el medio digital Ingobernables Ec, González hizo referencia a la gestión de la seguridad ciudadana que ya puso en marcha la Revolución Ciudadana cuando gobernó al país, entre 2007 y 2017.

«Hay que atacar a las bandas delictivas, pero también hay que atacar las causas generadoras de esa violencia. No podemos mirar hacia un lado y pensar que solamente se va a ejercer una fuerza contra las bandas delictivas (…) Primero, fuerza y determinación: con técnica y tecnología contra la delincuencia. Pero por otra parte debemos trabajar con nuestras familias para atacar a esas causas generadoras de la violencia, como lo son el hambre, el desempleo y la falta de oportunidades», precisó González.

Sostuvo que la tasa de escolaridad ha bajado en estas circunstancias, lo cual deja a niños y jóvenes a merced del reclutamiento de las bandas delictivas, «porque no encuentran oportunidades, porque los colegios están cerrados, porque las universidades redujeron sus presupuestos».

González recordó que la Universidad Central en Quito vio reducido en 10 millones de dólares su presupuesto, «lo que significa menos alumnos y más chicos en la calle, sin esperanza, pasando hambre y siendo presos de la delincuencia».

¿Mafias en el Ecuador?

González hizo referencia también a la operación de la mafia albanesa en Ecuador, lo cual a su juicio se debe a que las organizaciones criminales han logrado infiltrarse en las instituciones del país, con lo cual la nación suramericana dejó de ser solo territorio de paso o tránsito para las operaciones de narcotráfico.

«Las mafias se han tomado las instituciones del Estado. Y también se han tomado a ciertos miembros de las Fuerzas Públicas. Cuando los tienes enquistados en el Estado, ya las mafias a tu país no lo hacen un país de paso, sino que están dentro», señaló González.

Lamentó que la Policía Nacional, a cargo del área de migración en el Ecuador, no haya podido tomar cartas en el asunto referente a la operación de la mafia albanesa en los puertos de Guayaquil.

«La Policía Nacional maneja lo que es Migración. No me digan que no pueden revisar cuántos migrantes albaneses hay en Ecuador y sacar una estadística (…) Es cuestión de comenzar a investigar quiénes son esas personas que han ingresado al país y a qué se están dedicando y poder llegar adonde están esos grupos, que no son migrantes ni gente que viene a hacer tránsito o actividades comerciales en el país, sino que son parte de una banda delictiva», precisó.

Resaltó que, desde la Presidencia de la República, a la cual es candidata, deben emprenderse acciones con las instituciones de Fuerza Pública para liberar al Ecuador de la operación de estos grupos al margen de la Ley.

