El expresidente Rafael Correa valoró este sábado la designación de Luisa González y Andrés Arauz como candidatos a la presidencia y la vicepresidencia por el movimiento de la Revolución Ciudadana, de cara a los comicios anticipados programados para el próximo mes de agosto.

Correa expresó su confianza en que, con González como presidenta, el Ecuador podrá recuperar la seguridad y la estabilidad de la que gozó durante la década en la que estuvo gobernado por la Revolución Ciudadana.

“Tenemos una generala (Luisa González). Vamos a ganar la guerra contra la inseguridad con estrategia, multidimensionalmente. No con francotiradores ni mercenarios. Vamos a volver a ser el segundo país y, por qué no, el primer país más seguro de América Latina”, señaló Correa.

“Se nos ha abierto una gran ventana de oportunidades. Gracias a Dios y al pueblo ecuatoriano, a nuestro compañeros de la Revolución Ciudadana”, añadió.

Correa además resaltó que la Revolución Ciudadana se ha fortalecido a pesar de la persecusión política contra sus líderes y sostuvo que hay un alto nivel de apoyo por parte del pueble ecuatoriano.

“Las cifras están ahí. Seis años de difamación y persecución no han logrado destruirnos. Por el contrario, este es uno de los momento e mayor fortaleza de la Revolución Ciudadana. Los índices de aprobación son espectacularmente altos. Gracias a Dios, al pueblo ecuatoriano, el apoyo a mi persona es muy, pero muy alto. Por eso no me permiten regresar a nuestra Patria”, puntualizó.

Responsabilizó a Lenin Moreno y Guillermo Lasso por lo que catalogó como la “destrucción del país” , por lo que, a su juicio, deberán responder ante la Justicia junto a quienes han perseguido y difamado a líderes de la Revolución Ciudadana.

“Cuando creyeron que no existíamos políticamente, cuando sacaron a Jorge Glas de la vicepresidencia, se sintieron con patente de curso para saquear el país. No sólo nos persiguieron, destrozaron la Patria”, dijo Correa.

“Deberán enfrentar, más temprano que tarde, la verdadera Justicia todos los que utilizaron jueces, a la Fiscalía y la Contraloría para perseguir a los opositores políticos, robándonos no sólo nuestra reputación, nuestro nombre, nuestra tranquilidad, nuestra honra”, añadió.

