La alcaldesa de la Isla Santa Cruz, Fanny Uribe, denunció este jueves que existe en ese territorio una emergencia por el desabastecimiento de alimentos y gas para uso doméstico, agudizado en los últimos tres meses.

«Estamos en emergencia, no hay qué comer ni cómo cocinar, esa es la grave situación que está pasando nuestra provincia», dijo la funcionaria en la emisora local Radio Sucesos.

Indicó que la alerta a las autoridades fue presentada hace tres meses, cuando se incendió uno de los dos buques que transportan los alimentos y productos de primera necesidad para la población de estas islas, situadas a unos 1.000 kilómetros de la costa continental de Ecuador.

Hasta ahora los habitantes del territorio ultramarino ecuatoriano solo recibieron unas 3.600 toneladas, pero requieren unas 9.000 toneladas de suministros cada mes, según estimados.

«En estos momentos nosotros no tenemos arroz, no tenemos papas, no tenemos cebollas, no tenemos huevos, los productos de primera necesidad», indicó.

La alcaldesa señaló que existe indolencia por parte del gobierno al no prever esta situación de inestabilidad en el suministro, que se reporta hace ya casi un año aunque presenta dificultades desde 2014.

Uribe dijo que el gobierno ha recibido la confirmación que el día 15 de junio será la próxima salida de un barco con el cargamento con destinos a Galápagos, sin embargo, la situación podría agravarse.

Esta situación estaría afectando a unas 33.000 personas y al sector turístico, su principal fuente de ingresos, según la proyección poblacional para 2020 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Con información de Agencia Sputnik