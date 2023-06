El futbolista argentino Lionel Messi confirmó este miércoles que se unirá al club estadounidense Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS).

«No vuelvo al Barca, iré al Inter Miami. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia», dijo Messi a los medios españoles Mundo Deportivo y Sport.

El astro de la selección albiceleste, campeón mundial el pasado año en Qatar, admitió que le hacía mucha ilusión volver al club blaugrana, pero dijo no quería dejar su futuro en manos de otros.

«Escuché que tenían que vender o bajarle el sueldo a jugadores. La verdad es que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en Barcelona», contó el rosarino.

Messi, que hace poco rechazó una propuesta multimillonaria para jugar en Arabia Saudita, reconoció que la familia pesó mucho al tomar esta decisión.

«En mis dos años en París no fui feliz. No disfrutaba y eso afectaba mi vida familiar. Me perdía mucho de la vida de mis hijos en el colegio. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme con mi familia, con mis hijos y disfrutar del día a día», dijo el delantero, próximo a cumplir 36 años.

El Inter Miami es presidido por el exjugador inglés David Beckham, lo entrena Phil Neville, y ocupa actualmente el último lugar en la tabla de posiciones de la MLS, encabezada por el Cincinatti.

Con información de Agencia Sputnik