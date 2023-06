La mayoría de los países de Asia están en contra de la ampliación de la OTAN hacia la región, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Wang Wenbin.

El periódico The Financial Times publicó previamente que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se opuso a la propuesta de establecer una oficina de la Alianza Atlántica en Tokio para no exacerbar las tensiones con China. Según el medio, París no apoya una expansión de la OTAN más allá del Atlántico Norte.

«La mayoría de los países de la región gozan de una posición muy clara sobre el tema, se pronuncian en contra de la creación de diferentes bloques militares en la región, no aprueban la extensión de ‘los tentáculos de la OTAN’ por Asia, no aceptan la reproducción del contrarresto de bloques en Asia y no permitirán la repetición de guerras frías o calientes en Asia», recalcó el vocero.

La OTAN, continuó, «está obsesionada con la expansión hacia el este a la región de Asia-Pacífico» a pesar de sus declaraciones repetidas de que no busca extenderse geográficamente y a pesar de que no hay necesidad de crear una versión Asia-Pacífico de la alianza.

- Advertisment Article Inline Ad -

A juicio de Wang, el objetivo principal de la ampliación hacia la región es intervenir en los asuntos regionales y provocar una confrontación de bloques. Las acciones correspondientes de la OTAN suscitaron una vigilancia elevada de la comunidad internacional, especialmente de los países asiáticos, señaló el portavoz.

Asimismo llamó a la OTAN a mantener el sentido común y a Japón a tomar una decisión correcta que corresponde a los intereses de la estabilidad y el desarrollo regional y a abstenerse de acciones que socavarán la confianza mutua entre los países de la región y perjudicarán la paz y la estabilidad regional.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó en mayo que la Alianza se plantea abrir una oficina de enlace en Tokio, la primera de ese tipo en Asia. En el pasado, la OTAN instaló oficinas similares solo en Ucrania y Georgia.

Para la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, ese plan es una demostración de que la OTAN pretende afianzarse en Asia-Pacífico, expansión que conduciría a la militarización de la región y agravaría el antagonismo entre bloques militares.

Con información de Agencia Sputnik