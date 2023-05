La exasambleísta por la provincia de Manabí, Luisa González, afirmó que su participación en la vida política en el Ecuador será siempre dentro de las filas de la Revolución Ciudadana, cuya estructura le evalúa como posible candidata para el binomio a presentar en los comicios anticipados para agosto próximo.

González, en exclusiva para Confirmado.net, señaló que siente profunda gratitud por la militancia de la Revolución Ciudadana y su líder, el expresidente Rafael Correa, por el hecho de que se le esté evaluando como posible integrante de la fórmula presidencial.

«Más allá de una candidatura, más allá de ser una opción, yo soy revolución. Soy Revolución Ciudadana. Somos parte de la militancia que está donde el proyecto nos necesita. No somos una persona, somos un proyecto entero que busca transformar el Ecuador con las mejores mujeres, con los mujeres hombres, con los mejores jóvenes, con los mejores cuadros», expresó González.

Insistió en que podría ocupar otros espacios políticos o administrativos ante un eventual nuevo Gobierno de la Revolución Ciudadana en el que ella no integre la fórmula de presidente-vicepresidente, al recordar que ha fungido como legisladora y ocupado otros cargos dentro de la Administración Pública ecuatoriana.

«Estaré como siempre he estado. Donde me necesite este proyecto maravilloso, sea como candidata o podría ir nuevamente a la Asamblea como no, podría ser gerente de campaña como ya fui, o podría ser esa militantes que pueda recorrerse el país, organizando estructuras para sacar la mayor cantidad de votación para quien sea elegido candidato a la presidencia o vicepresidencia de la República», sostuvo.

«Estaremos donde nos necesite el proyecto, pero siempre en este maravilloso proyecto», añadió.

La Revolución Ciudadana está preparada

Ante el corto plazo para prepararse para una contienda electoral, derivada del decreto de muerte cruzada dictado por el presidente Guillermo Lasso en medio del juicio político en su contra por peculado, González aseguró que la Revolución Ciudadana cuenta con muy buenos cuadros en su organización y está preparada para el proceso comicial.

Planteó que la Revolución Ciudadana, a diferencia de los partidos políticos tradicionales en el Ecuador, no basa sus principios en solo ganar elecciones sino en un proyecto de país construido desde las bases de su militancia.

«Es muy corto el plazo para estructurar campañas, para escoger autoridades. Pero deja ver que los demás partidos, a diferencia de la Revolución Ciudadana, son partidos que no piensan en políticas de Estado, son partidos que piensan en elecciones (…) Son máquinas electorales que están allí para presentarse a elecciones y ganar vaya a saber con qué tipo de planteamiento», dijo González

La exlegisladora resaltó que el movimiento cuenta con «suficientes cuadros, de los mejores, para asambleístas principales, para asambleístas alternos, para presidente o presidenta de la República. Porque construimos lo que es la Revolución Ciudadana desde el territorio, desde las bases, desde cada rincón de la Patria».

«Somos un partido que, antes estas elecciones anticipadas, no nos han tomado tan de sorpresa porque sí estamos listos para ir a las urnas», puntualizó.

La muerte cruzada es la mejor opción para el país

González se refirió al decreto de muerte cruzada con el que Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y llamó al CNE a que convocara los comicios presidenciales y legislativos anticipados, recordando que el argumento esgrimido por el mandatario fue el de un clima de conmoción social inexistente.

«Fue una terminación anticipada de lo que es la legislatura, del período para el que fuimos elegidos en las urnas, 2021-2025. Sin embargo, fue al margen de la ley y lo hemos dicho en varias ocasiones. No hubo los elementos de convicción para sostener que haya existido una conmoción social, una grave crisis para haber pedido y decretado la muerte cruzada. Sin embargo, así lo hizo el presidente de la República y la Corte Constitucional avaló esto».

Al respecto, indicó que la Revolución Ciudadana no apeló al dictamen de la Corte Constitucional «por una sola razón: esta es la mejor salida que tiene el país ante la grave crisis que sí existe en los sectores de salud, empleo, seguridad, educación, en todos».

«Fue lo mejor para los ecuatorianos. Y como bancada de la Revolución Ciudadana, nosotros nos mantuvimos siempre en decir que nuestros cargos, nuestros curules, así como fueron de elección popular, estaban a disposición del pueblo que nos eligió», aseguró.

Recordó que, al ver la dura situación en el país, «en la ausencia de Estado y un líder que sepa conducir el destino de los ecuatorianos, la mejor salida era poner nuestros cargos a disposición e ir a la muerte cruzada, como ya lo hicimos en junio de 2022».

«Es la opción de retomar las riendas y la conducción del Estado, a través de quien sí sepa hacer liderazgo y sí sepa conducir el país basado en las necesidades, en una planificación de Patria que nazca de las necesidades del pueblo y no de las necesidades de un grupo económico», dijo González.

Correa: un líder que se conectó con el pueblo

Gonzáles también se refirió al liderazgo del expresidente Rafael Correa, considerado el político mejor valorado en el Ecuador, por lo que, a su juicio, es la capacidad de conectarse con las necesidades del pueblo ecuatoriano.

«Es capaz de ser empático y sentir lo que siente su pueblo. Un hombre lo que siente en su alma el dolor de su pueblo, lo cual le ha dado la fuerza para sacar adelante esta Patria, para tener esa visión de gobernar para todos», sostuvo.

Recordó que Correa ha sido objeto de persecución por parte del gobierno de Lenin Moreno y también de la administración de Guillermo Lasso, con acusaciones en su contra a bases de mentiras, pero consideró que por encima de ello está la conciencia de los ecuatorianos en torno a lo que ha sido una de las mejores gestiones presidenciales en el país.

«Lo han calumniado, le han sacado sentencia por influjo psíquico. Y poco a poco esas mentiras se han ido cayendo. La gente ha podido contrastar ¿Cómo un presidente que estuvo 10 años en el poder puede ser sentenciado por influjo psíquico? El pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta de que Rafael Correa es un hombre de honor, no olvida a quien trabajó a su lado y les dio atención», explicó González.

