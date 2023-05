Elegir una universidad online en Ecuador puede ser una alternativa accesible para realizar estudios profesionales sin tener que realizar el proceso de postulaciones en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), que es quien se encarga de las inscripciones a las universidades públicas.

¿Cómo puedes formar parte de una universidad online en Ecuador, cuál es el proceso de inscripción y cómo conseguirlo? ¿Cuáles son las ventajas de elegir estos sistemas educativos con plataformas en línea? ¿Cómo es la experiencia con estos formatos? De esto te hablaremos a lo largo de este artículo. Así que te invitamos a seguir leyendo para conocer los detalles.

La experiencia de estudiar la universidad online

Si bien es cierto que los programas de universidad en línea son distintos a los sistemas presenciales, es verdad también que existen similitudes con los formatos tradicionales y también una serie de ventajas.

Pero queremos contarte cómo es la experiencia de estudiar la universidad en un formato en línea, para que puedas tomar decisiones informadas:

Puedes empezar a estudiar cuando así lo desees

Una particularidad de las universidades privadas online es que puedes empezar a estudiar cuando así lo decidas. No tienes que esperar a que inicie el ciclo escolar. Estas instituciones suelen iniciar cursos cada mes, durante todo el año. Así que son una alternativa, para no atrasarte en tus estudios, si no fuiste admitido en el proceso de selección de la SENESCYT.

Trámites de inscripción sencillos y sin salir de casa

Gracias a que se caracterizan por utilizar herramientas digitales para la gestión de sus trámites, lo que da lugar a procesos sencillos, ágiles y mucho más amigables. Si optas por una universidad privada con programas educativos en línea, ni siquiera tendrás que realizar examen de admisión, sino que tu acceso será directo.

Podrás diseñar tus horarios de estudio a tu manera

La flexibilidad de horarios, sobre todo cuando se trata de modelos de universidad asíncronos, tiene como ventaja que puedes elegir los momentos del día que deseas dedicar al estudio. Esto te permite también dedicar tiempo a otras actividades como trabajar u ocuparte de tus responsabilidades familiares, según sea tu caso.

Todas tus herramientas de estudio estarán en una sola plataforma

Si bien esto depende de cada institución educativa, en la medida en que elijas una universidad que cuente con una plataforma educativa propia, podrás tener acceso a una experiencia de estudio totalmente personalizada: una especie de espacio personal, en línea, donde podrás acceder a tus materiales de estudio, subir tus tareas y conversar con tutores, compañeros y maestros.

Avanzas a tu propio ritmo y según tus objetivos personales

Este tipo de modelos educativos es el más indicado si lo que quieres es una opción que se adapte a tu estilo de vida y el tiempo que tienes disponible para dedicar a tu desarrollo profesional. Las universidades online ofrecen diversas experiencias de acuerdo a los objetivos personales de cada estudiante. De esta manera, puedes terminar tu carrera en menos tiempo o en el lapso normal.

Podrás estudiar desde cualquier lugar donde tengas conexión a internet

Además, el hecho de tomar clases 100% online te permite estudiar desde cualquier lugar del mundo, donde cuentes con conexión a internet. Esto significa una ventaja para los jóvenes que gustan de viajar, ya que no necesitan limitarse por tener que cumplir con horarios estrictos ni tener que presentarse a las aulas físicas.

Adquieres habilidades digitales de forma natural

Finalmente, otra de las ventajas que tiene la experiencia de estudiar en una universidad online es que te familiarizas con las plataformas tecnológicas usadas para tu aprendizaje, de manera que aprendes a gestionar tu tiempo, actividades y comunicación a través de este tipo de herramientas. Esto te prepara para el mundo laboral, cada vez más digitalizado.

¿Cómo ingresar a una universidad online en Ecuador?

Para que puedas ingresar a una institución educativa de estudios profesionales, es necesario:

Seleccionar la institución educativa que tiene la carrera que deseas estudiar.

Verificar la validez oficial de sus estudios ante alguna autoridad educativa.

Revisar las evaluaciones y certificaciones con las que cuenta la escuela.

Elegir un programa de estudios que se adecúe a tus necesidades: intensivo, ejecutivo o algún otro.

Solicitar asesoría sobre los requisitos de inscripción, que generalmente consisten en documentos de identidad y comprobantes de estudios de bachillerato.

Iniciar tu proceso de inscripción que consiste en enviar tus documentos a través de canales digitales.

Familiarizarte con el aula virtual o plataforma de estudio y empezar a estudiar.

Conclusión

La experiencia de estudiar la universidad online ofrece una serie de ventajas para los estudiantes: desde evitarse procesos de inscripción largos e inciertos, hasta poder empezar sus cursos cuando así lo decidan, avanzar a su ritmo, desarrollar habilidades digitales y poder estudiar en los horarios y lugares que decidan. Sin embargo, es importante seleccionar una institución educativa confiable y de calidad.