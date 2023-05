El municipio de Quito debe cumplir con el contrato firmado con el operador del Metro de la ciudad capital del Ecuador, pese a que no hay operación comercial del sistema de transporte masivo y los trenes no están trasladando pasajeros, el Municipio de Quito debe cumplir con el contrato de operación con el consorcio Metro de Medellín-Transdev, y pagar lo acordado.

El contrato con el operador, el consorcio Metro de Medellín-Transdev, comenzó a correr desde el 29 de noviembre del 2022, y desde entonces se debe cumplir con los pagos, sin importar si el sistema moviliza o no pasajeros.

El haber tenido que suspender el traslado de personas puso en cuestionamiento la puesta en operación del Metro.

Desde el 2 de mayo del 2023 hasta el jueves 11 el Metro de Quito realizó pruebas con cobro del pasaje, pero debido a problemas en el sistema de recaudo y a fallas técnicas, el operador decidió suspender esas actividades.

Desde entonces no se han vuelto a realizar recorridos con trenes trasladando usuarios. Sin embargo, las facturas del operador deben ser pagadas.

La administración del municipio, liderada por el recién posesionado alcalde Pabel Muñoz, nombró a un nuevo gerente para el Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés, a quien encomendó la tarea de evaluar, con el constructor de la obra y los proveedores de los componentes del sistema, los problemas que ha presentado el proyecto y establecer plazos para la entrada en operación definitiva del Metro.

El operador del Metro sigue cobrando

Una de las características de la anterior administración del Metro fue no transparentar las cifras reales, no poner fecha al cronograma y no mostrar las condiciones del contrato con el operador.

Se conoce que el Municipio pagará al consorcio Metro de Medellín-Transdev 189,7 millones de dólares por seis años de servicio. Es decir, cada día de operación le cuesta a la ciudad entre 83 mil y 86 mil dólares, trasladen o no pasajeros.

Los expertos hicieron números y calcularon que es probable que hasta el momento el Municipio le debió haber pagado al operador al menos 14 millones de dólares.

El operador no especificó hasta qué fecha cobró la última factura, pero aclaró que la prestación de servicios empezó al día siguiente de la firma del contrato.

Además, el pago al operador no está ligado a la demanda, es decir, bien podría mover los trenes vacíos, o a su máxima capacidad, se le pagará lo establecido en el contrato.

Desorganización y fallas en la contratación

La primera gran falencia del proyecto es tener una gran cantidad de contratos con diferentes actores. Es decir, uno con quien construyó la obra civil, otro con quien entregó los trenes, otro con quien dotó del sistema de recaudo, otro con el que operará el sistema.

En Botogá fue distinto. La misma empresa que construyó el metro, dio los trenes, operó el sistema, da mantenimiento. Lo que facilita la puesta en marcha.

La consecuencia de haberlo hecho por separado es que se pueden eludir responsabilidades y no siempre hay una adecuada coordinación.

El operador no es el responsable del sistema de recaudo

A pesar de que no se están movilizando pasajeros, el operador sigue haciendo pruebas, moviendo trenes, pagando a su personal, probando sistemas…

No es responsabilidad del operador si se le contrató desde determinada fecha para que empiece a operar pero resulta que la ciudad no tenía listo el sistema de recaudo, las paradas aún o estaban terminadas, y aún había subsistemas que no estaban listos.

El haber coordinado todo es responsabilidad del Municipio. Así como también es su responsabilidad, una vez que empiece a operar, asegurarse de que cumpla todas las especificaciones del contrato.

El usuario es el afectado

La plata con la que están pagando al operador sale de las arcas municipales, es decir, del bolsillo de todos quienes vivimos en la ciudad.

En otras palabras, el costo de los errores que llevaron a suspender las pruebas cobrando el pasaje lo asume la ciudadanía. Pero no es la única consecuencia.

Además, los usuarios deben ‘no contar’ con el Metro que ofrecía reducir a la mitad o a la tercera parte sus tiempos de traslado, y seguir movilizándose con un sistema en superficie, ineficiente, a pesar de que el Metro debió haber estado listo hace más de dos años.

Con información de El Comercio