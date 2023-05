El presidente Guillermo Lasso dictó este miércoles el decreto de muerte cruzada, con lo que disuelve la Asamblea Nacional y se allana el camino para convocar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales.

Este anuncio se da luego de que el martes Lasso fuese imputado en el Parlamento, como parte del juicio político en su contra por su presunta responsabilidad política en el caso de peculado en la empresa pública Flopec.

«Desde el primer día he ejercido con responsabilidad el poder que me confirieron …El mandato implica tomar las decisiones adecuadas y necesarias … Hoy es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política…», dijo Lasso en un mensaje en cadena nacional.

«He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitucion de la República, que me otorga la facultad disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata de elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos», anunció el presidente ecuatoriano.

Hasta el desarrollo de un nuevo proceso electoral y la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá expedir decretos-ley de urgencia económica, que deberán tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional y podrán ser aprobados o derogados por la nueva legislatura una vez se posesione hasta el término del período.

La decisión de Lasso se da también luego de que esta haya reconfigurado la Asamblea Nacional con la elección de sus autoridades. Con 96 votos, UNES, el Partido Social Cristiano y disidencias de Pachakutik y la Izquierda Democrática, decidieron mantener a Virgilio Saquicela al frente del Legislativo.

Este escenario ponía en jaque a Lasso, ya que planteaba la posibilidad de que en el pleno del Legislativo se alcanzaran los 92 votos necesarios para destituirle a través del juicio político.

Confirmado.net