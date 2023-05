Durante estos días es muy difícil imaginar a los deportes convencionales sin las apuestas. Los dos se han entrelazado tanto que la ausencia de uno puede desencadenar inmediatamente el colapso del otro. Como suele decirse, sin las apuestas, muchos fanáticos de los deportes probablemente disfrutarían de algo más que ver a los atletas competir por diversión. En especial en el fútbol, ​​donde millones de personas encuentran las mejores ligas para apostar y dependen de ellas para su sustento. Apuestan activamente en cada evento de fútbol que encuentran en las mejores casas de apuestas en línea de su elección.

Asia, América Latina y África son casos particulares, ya que las apuestas de fútbol en estas regiones están en constante aumento con cientos de miles de jóvenes y adultos que dependen completamente de ellas. Esto, por supuesto, es solo una parte de la historia. La otra parte es aún más interesante ya que las compañías de apuestas deportivas han sido reconocidas como una de las organizaciones financieras más confiables de eventos deportivos en todo el mundo. El patrocinio de clubes es muy particular. En general, suele ser difícil superar la relación entre los deportes convencionales y las apuestas. Los dos son casi inseparables. Por eso la última jugada del EPL se ha convertido en un punto de interés muy especial.

La decisión

La decisión fue anunciada por el EPL el pasado jueves 13 de 2023, declarando que “[los] clubes de la Premier League colectivamente acordaron hoy retirar el patrocinio de las apuestas de la parte delantera de las camisetas de los clubes, convirtiéndose en la primera liga deportiva en el Reino Unido en tomar tal medida voluntariamente con el fin de reducir la publicidad de los juegos de azar.” La decisión, como se indica, es parte de la contribución de la liga al control de las apuestas; una actividad que, aparentemente, a menudo ha sido una de las principales preocupaciones de la mayoría de los gobiernos en todo el mundo.

Muchos clubes de la Premier League siempre han actuado como canales de publicidad para diferentes casas de apuestas. Es una cultura antigua no solo común en Europa sino también en otras partes del mundo. La idea está generalmente ligada a la promoción de la marca. Millones de dólares se gastan cada año en esto. El valor estimado de los anuncios en camisetas delanteras para el EPL este año es alrededor de 60 millones de libras esterlinas. Esto es lo que generan los clubes con solo tener los nombres de las compañías de apuestas impresos en el frente de sus camisetas.

El año pasado, el presidente de la Liga de Fútbol Inglesa, Rick Parry, dio fe de esta enorme contribución cuando afirmó que la liga genera más de 40 millones de libras esterlinas al año a partir del patrocinio de apuestas deportivas. Esto por supuesto es un gran negocio. Ha beneficiado a los clubes durante décadas y lo más probable es que continúe haciéndolo durante mucho tiempo. Se dice que los 20 clubes de la EPL acordaron la prohibición por temor a regulaciones gubernamentales más estrictas. Esto significa que habrían elegido lo contrario si algo más serio no los tuviera en la mira.

El gran problema

Aunque el juego es una de las actividades más populares y ampliamente promocionadas en la actualidad, siempre ha sido víctima de abuso. El concepto de juego responsable a menudo se ignora fácilmente. Apostar es fácil. Ganar es divertido. Sin embargo, perder no es tan bonito. A menos que uno esté completamente preparado para las pérdidas, los juegos de azar no son la mejor opción, como suele recomendarse. Eso es porque generalmente corta por ambos lados. Y con su actitud adictiva, las mentes inmaduras a menudo se desalientan por completo de participar en el negocio. Los menores generalmente tienen prohibido apostar; desafortunadamente, todavía no existe una herramienta para identificar a los adultos con mentes de menores. La idea es que apostar es excelente siempre que el apostante sea completamente capaz de manejar ambos lados del juego con madurez.

La decisión del EPL, por lo tanto, ha sido motivada por el juego irresponsable, por así decirlo. En la base de esto se encuentran las víctimas de actividades de juego irresponsables. Se incluyen adictos recuperados, familiares de adictos fallecidos y otros con grandes agravios contra el comercio. A través del Gambling-Related Harms All-Party Parliamentary Group, estas personas están haciendo que se escuchen sus voces.

La idea es erradicar por completo el patrocinio del juego en el deporte en todas sus formas. Esto es para reducir su influencia en los niños y, de alguna manera, controlar el nivel de adicción al juego, que también ha sido una de las principales preocupaciones de los mejores consejos de apuestas profesionales. Es desde esta perspectiva que el EPL está tomando una medida de precaución muy alta para quitar los nombres de los patrocinadores de apuestas de la parte delantera de sus camisetas por temor a regulaciones más estrictas. El proceso durará hasta 2026, después de lo cual se espera que todos los equipos de EPL hayan eliminado todos los patrocinadores de apuestas de sus camisetas. Los anuncios de apuestas seguirán funcionando con normalidad en los estadios y otros foros. Esta es la situación actual de la EPL, la primera liga de Inglaterra en abanderar la campaña contra el juego irresponsable.

