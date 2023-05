“… Sacristán, ¿sabes quién se roba las limosnas de la sacristía? Taita curita, no se oye. Venga a este lado y verá que no se oye. Se cambian de sitio en el confesonario. Ahora el sacristán pregunta: ¿sabe quién sale con mi mujer?; verdad hijo que no se oye”. ¿Será que en la cúpula clerical no oyen el dolor de la gente, su miseria, la inseguridad, desangre y violencia que padecemos, la desinstitucionalización y aniquilamiento del Estado para que las élites impulsen las privatizaciones?; ¿la imposición del recetario neoliberal del FMI?; ¿dónde quedó la opción preferencial a favor de los pobres y sus bienaventuranzas?; “quien maltrate a un niño me lo hace a mí; bienaventurados los que sufren persecución; más fácil es que un elefante pase por la oreja de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos”. Ignoran el mensaje del Galileo cuando levantan la voz en defensa del status atropellador de derechos ciudadanos en beneficio de sus privilegios. Es inequidad excluyente. De ello no dijeron nada. Ahora el Opus Dei se pronuncia por el “borra y va de nuevo”. ¿En qué queda el Concordato con la Santa Sede? Para nuestro consuelo, el Papa nos repite: “sólo la verdad nos hará libres”. Y se preguntan por qué la gente no va a misa…

Vivimos tiempos de condecoraciones. Con que acrediten su odio a Correa, facilito le cuelgan su medalla. Le pasó al periodista que acusó al expresidente de genocida. Recién le ocurrió al dinosaurio de la pantalla por batir el récord del odio y ¡zas! condecorado. Pero el que les ganó a todos es el Ordóñez que hizo el “mérito” de granjearse el desprecio nacional por su desastroso desempeño en Inseguridad, para que la cúpula policial, con ministro incluido, le chante tremenda condecoración, con el nombre del expresidente Alberto Enríquez Gallo. Pobre general, cómo se retorcerá en su tumba. Alguien dijo que faltaría la condecoración post mortem para Chérrez, De remate, justo cuando se agrava el viacrucis de nuestros migrantes para tramitar un pasaporte que los lleve muy lejos de este relajo, de la mismísima valija diplomática se pierden 1.000 pasaportes en blanco. ¿Darán con el descuidado y responsable?; ¿o beneficiario?

El último distractor que se inventaron es una reforma tributaria selectiva que traslada impuestos de un sector a otro, que exonera tributos a los alimentos para animales, pero grava los servicios de los veterinarios. A los gestores artísticos y culturales les chanta el IVA; pero, cosa curiosa, nada de impuestos para los banqueros y afines. Eso le llaman espíritu de cuerpo, pues llegaron al poder para hacer buenos negocios, no para pagar tributos. Por eso que no pueden permitir que lo destituyan. Se encomiendan a los purpurados, no a los curitas de pueblo, que son mansos cristianos y solidarios.

“Hablan de soberanía y van a inclinarse al Imperio Chino para financiar un proyecto político que no es viable endeudando más al país”, lo dijo el que sabemos el 8 de enero de 2015. Ahora es la panacea firmar con los mismos chinos despreciados un acuerdo comercial, dizque con un mercado de 1400 millones de consumidores. ¿Y las cláusulas de protección a nuestra industria, al medio ambiente, a los derechos laborales? Nos inundarán con artículos que afectarán a nuestra incipiente producción. La RC contrató de gobierno a gobierno, para el cambio de la matriz energética, con transferencia tecnológica y financiamiento, para proyectos estratégicos y eficientes que se pagan solos y financian la casa fiscal. Lo de ahora es casi la imposición de un TLC, de esos que repudiamos por lesivos y atentatorios a nuestra soberanía. Qué no hacen los chinos…

Por Juan Cárdenas