El fallo del máximo tribunal que frena el proceso electoral en dos provincias gobernadas por el Frente de Todos motivó la respuesta en cadena nacional del presidente Alberto Fernández, quien denunció que la medida «deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces».

¿Decisión política o apego a la Constitución?

La abierta confrontación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el Gobierno de Alberto Fernández sumó un nuevo capítulo en medio del pedido de juicio político a los magistrados que impulsa el presidente en el Congreso.

Cinco provincias tenían previsto ir a las urnas el 14 de mayo para elegir a sus próximos gobernadores, pero el máximo tribunal judicial suspendió el 9 de mayo la elección en dos de ellas, Tucumán (norte) y San Juan (oeste), haciendo lugar a medidas cautelares presentadas por la oposición en ambos distritos.

- Advertisment Article Inline Ad -

El fallo de la Corte fue criticado por el presidente Fernández, quien convocó a una cadena nacional para mostrar su preocupación al respecto.

Con la lupa puesta sobre la constitucionalidad de las candidaturas de los actuales gobernadores Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Uñac (San Juan) para integrar la fórmula del ejecutivo de cara a la votación, el tribunal pidió informes que deberán ser respondidos en un plazo de cinco días, transcurridos los cuales los supremos deberán expedirse definitivamente.

En el caso de San Juan, el artículo N°175 de su Carta Magna establece que «el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces».

Uñac, que acumula dos mandatos seguidos (2015-2019 y 2019-2023), fue vicegobernador entre 2011 y 2015. La pregunta es: ¿cuenta aquella primera experiencia como vice en esta interpretación? Si la respuesta es afirmativa, entonces el sanjuanino ya habría cumplido tres períodos consecutivos y estaría invalidado.

Fallos judiciales, reacciones partidarias

Desde la oposición el fallo de la Corte fue celebrado. Incluso, Patricia Bullrich —exministra de Seguridad y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio— lo tomó como un logro propio. Antes, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) había tildado de «feudos» a las provincias históricamente gobernadas por el peronismo.

«Acá hay una persona que quiere quedarse en el poder a cualquier costo: no le interesa respetar la Constitución. Sergio Uñac no puede forzar la democracia. La única forma de que no se deteriore el sistema es que el gobernador renuncie a su candidatura», indica a Sputnik Marcelo Arancibia, diputado nacional y candidato a gobernador de San Juan de Juntos por el Cambio.

El opositor, que celebra el fallo, considera que la candidatura del actual gobernador presentaba diversas irregularidades: «Esta era una elección de dudosa constitucionalidad, por eso pedimos la suspensión hasta que la Corte se expida», sostiene.

¿Aspiraciones feudales o voluntad popular?

Por fuera del inevitable ruido político generado, el debate también alcanza a los expertos en la materia. Consultado por Sputnik, el abogado constitucionalista Félix Lonigro afirma que «la Corte no debió haber intervenido porque la interpretación de normas locales son resorte de cada una de las provincias. El tribunal incurrió en una interpretación equivocada de pensar que se podría estar violando la Constitución Nacional».

De este argumento se toman los dirigentes del Frente de Todos críticos del fallo. «Este es un tema netamente de derecho público provincial, no de la Corte. Ningún artículo de la Constitución dice que esto sea una competencia originaria del tribunal», explica a Sputnik María Inés Pilatti de Vergara, abogada y senadora nacional del Frente de Todos que integra el Consejo de la Magistratura, organismo dedicado a elegir a los jueces.

Independientemente de la resolución definitiva que adopte la CSJN, los opositores estiman que era imprescindible elevar el caso al tribunal, dadas las sospechas que tienen en torno a la posible parcialidad de la justicia provincial.

En el caso de San Juan, Arancibia afirma que «Uñac sabe que la Justicia es incapaz de pararlo porque está absolutamente alineada con el poder político».

El candidato opositor analiza el problema de fondo que, desde su punto de vista, emerge en esta polémica: «Las reelecciones son una enfermedad de quien está en el poder que no se quiere ir. Nosotros queremos eliminarlas de plano: el hecho de que haya aspiraciones feudales no puede ser avalado nunca», recalca.

La respuesta no tarda en llegar. La senadora oficialista Pilatti de Vergara exclama que «denostar la voluntad popular de las provincias es grave. Si un gobierno está firme hace años es porque la gente lo vota y, si lo vota, es porque da respuestas a sus demandas».

Con información de Agencia Sputnik