Ecuador declaró este jueves el fin de la emergencia sanitaria por la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19), tras más de tres años de haberse detectado el primer caso en el país, informó el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE).

El vicepresidente ecuatoriano, Alfredo Borrero, junto a los ministros de Salud, José Ruales, y del Interior, Juan Zapata, hicieron pública la resolución en rueda de prensa.

«Quiero decirles con absoluta emoción a todos los miembros del COE Nacional que esta pesadilla ha terminado y tenemos que ser justos con un homenaje a todos esos héroes anónimos que ofrendaron su vida por el país», dijo Zapata.

El ente, que se encargó del manejo de la crisis sanitaria por la Covid-19, terminó sus funciones este jueves tras mantener su última reunión en la sede del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, en Quito.

Según las autoridades ecuatorianas, la Covid-19 ya no constituye un evento nuevo, además de que los contagios no representan un riesgo y ya no hay peligro de propagación internacional gracias a la masificación de la vacunación contra este virus.

Sin embargo, Ruales aclaró que la Covid-19 no desaparecerá, por lo que Ecuador integró esta enfermedad a la Vigilancia de Virus e Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).

También se mantendrá la vacunación contra la Covid-19 como parte del esquema regular de inmunizaciones para la población en general, como lo es la vacuna contra la influenza y otros virus respiratorios.

El ministro de Salud detalló que Ecuador acumuló 1.065.013 casos confirmados de la Covid-19 por pruebas de laboratorio desde marzo de 2020 a la fecha, de los cuales, 67.527 personas fallecieron a causa de la enfermedad.

El primer contagio de la Covid-19 en Ecuador se detectó el 29 de febrero de 2020 y en poco tiempo se convirtió en uno de los primeros países más golpeados por la pandemia en América Latina.

El fin de la emergencia sanitaria por la Covid-19 en Ecuador va en línea con la decisión adoptada el pasado 5 de mayo por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS declaró entonces el fin de la emergencia internacional por la Covid-19 después de más de tres años de iniciada la pandemia, por recomendación del Comité de Emergencia de la organización.

Con información de Agencia Xinhua