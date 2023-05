El presidente Guillermo Lasso acudirá a la Asamblea Nacional, en una fecha por definir, para defenderse en el juicio político de censura que enfrentará por presunto peculado, anunció este miércoles el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.

«El jefe de Estado va a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y demostrar la verdad», aseveró Cucalón a Ecuavisa.

«El presidente no ha cometido peculado alguno. Hasta el momento no existe prueba alguna, no la han podido demostrar porque no existe», agregó el titular de la cartera de Gobierno.

Cucalón sostuvo que desde el punto de vista jurídico, el juicio político al mandatario, aprobado el martes por una mayoría de 88 asambleístas, «no tiene ni pies ni cabeza», pues «se ha violado el debido proceso y el derecho a la defensa que tiene».

«Este proceso nació, se ha desarrollado y terminará sin prueba alguna, sin argumentación alguna y con muchos vicios, pero el presidente a pesar de eso le debe un mensaje a su pueblo, al pueblo ecuatoriano, a los mandantes, que es lo que finalmente importa», apuntó.

En opinión del ministro ecuatoriano, el Parlamento debió haber resuelto el tema con base en un informe de la Comisión Legislativa de Fiscalización, donde se justificó el proceso de juicio político, aunque dicho informe no haya sido aprobado.

El pasado 6 de mayo, la citada comisión no obtuvo los votos necesarios para aprobar el informe que recomendaba no enjuiciar políticamente al mandatario, por lo que definir el futuro del juicio recayó en el pleno de la Asamblea Nacional.

La oposición acusa al presidente Lasso, de 67 años, de presunto peculado o malversación de fondos públicos en un contrato para transporte de crudo.

Para la censura y destitución de Lasso, quien en dos semanas cumplirá dos años de gobierno, se necesitan 92 votos de los 137 miembros de la Asamblea Nacional.

Tras la votación del martes en que se lograron 88 votos para llevarlo a juicio político, en teoría faltan sólo cuatro para que la destitución del jefe de Estado proceda.

Con información de Agencia Xinhua