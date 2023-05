Por la naturaleza del tema, este editorial anticipa el uso de lenguaje algo técnico jurídico, así como referencias normativas legales y constitucionales que pueden ser agobiantes para la lectura, pero que resultan necesarias para comprender lo que pretendo transmitir respecto del vergonzoso precedente para el derecho y la práctica parlamentaria que ha sentado la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Después de todo un proceso parlamentario legítimo, que tuvo como origen audios de un medio de comunicación digital, en los que se evidenciaba un entramado de corrupción en las empresas públicas que involucraba a familiares directos y personas de confianza del presidente Guillermo Lasso Mendoza; después de que la Corte Constitucional legitimara y reivindicara el proceso de fiscalización y Control Político como la “máxima expresión de la facultad de fiscalización de la Asamblea Nacional” y, después de evacuar las pruebas de cargo y descargo tanto de la acusación como de la defensa, llegó el momento para que la Comisión de Fiscalización y Control Político demuestre lo que efectivamente demostró, que de la mano de Fernando Villavicencio, su prepotencia y arrogancia, las facultades de dicha Comisión se vieron subsumidas a un vergonzoso esfuerzo para SALVAR AL PRESIDENTE.

De conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, le corresponde la Fiscalización y Control Político a las y los asambleístas, a las COMISIONES ESPECIALIZADAS y al Pleno de la Asamblea Nacional de acuerdo a las disposiciones de la Constitución y la ley (Art. 74 LOFL), sin embargo, como pudimos evidenciar de la sesión de la Comisión de Fiscalización de 6 de mayo de 2023, las disposiciones constitucionales fueron las últimas en ser respetadas, así como el dictamen de la Corte Constitucional, máximo órgano de justicia, control e interpretación constitucional, y en su lugar, el presidente de dicha Comisión, de manera muy conveniente para los intereses del primer mandatario, acogió un informe ilegítimo, ilegal, inconstitucional y de ÚLTIMA HORA del Procurador General del Estado, con el que se limitó la facultad fiscalizadora de las y los asambleístas y de la propia Comisión que preside.

¡A ese nivel de irracionalidad e irresponsabilidad!

La Corte Constitucional en su dictamen de constitucionalidad parcial del proceso de juicio político, mediante el cual legitimó la acusación constitucional en el cargo de peculado en contra del presidente Guillermo Lasso, estableció 3 elementos fundamentales que debían tomarse en cuenta que son: 1) Que el juicio político no tiene como finalidad la determinación de responsabilidad penal, administrativa o civil (párr. 19 dictamen 1-23-DJ/23), 2) Que la Corte no valora si la infracción acusada se cometió o no y su rol de circunscribe a verificar la verosimilitud de los hechos con la acusación (párr. 36,37 dictamen) y 3) Que el procedimiento de juicio político constituye la mayor expresión del ejercicio de la facultad de fiscalización y control político de la Función Legislativa (párr. 98 dictamen).

Pese a la claridad de los estándares establecidos por la Corte, el Procurador (a petición de su ex jefe en el Banco de Guayaquil Guillermo Lasso) emite un criterio dirigido a limitar la posibilidad de incluir un informe de minoría para conocimiento de la Comisión de Fiscalización, contraviniendo así lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (art.3) que respecto a la interpretación de normas constitucionales PROHÍBE al Procurador pronunciarse en materia Constitucional (Sentencia interpretativa No. 0001-09-SIC-CC y resolución 24 de 17 julio/2019), pronunciamiento que convenientemente fue acogido por Villavicencio, quien de manera arrogante (como lo caracteriza), clausuró la sesión con un informe que no obtuvo los votos necesarios para su aprobación, dicho informe recomendaba el NO enjuiciamiento a Guillermo Lasso Mendoza.

En términos llanos entonces, corresponde asegurar que al ser el dictamen de la Corte Constitucional MATERIA CONSTITUCIONAL, el Procurador debía abstenerse de emitir criterio, mucho menos realizar una interpretación constitucional sobre la inteligencia de la ley, pues el máximo órgano de Control Constitucional ya realizó su examen de constitucionalidad, lo que tiene como única consecuencia el cumplimiento o no del mismo, y para ambos casos, la propia Corte cuenta con el procedimiento de “seguimiento de cumplimiento” de sentencias y dictámenes.

Es decir, si bien el Procurador incurrió en hechos que podrían ser constitutivos de un juicio político en su contra, fue el presidente de la Comisión de Fiscalización quien instrumentó en la práctica y acogió dicho pronunciamiento ilegítimo, con lo que de manera deliberada, coartó el ejercicio constitucional de control político de las y los asambleístas y convirtió a la propia Comisión de Fiscalización en un espacio de vulneración de derechos y normas y, básicamente en un órgano de mera “transmisión” de documentación.

¡VERGONZOSO!

Resulta preciso decir entonces, que si bien las expectativas del pueblo ecuatoriano, no estaban, ni están volcadas ciegamente en la Función Legislativa, lo mínimo que se esperaba era que la Comisión de Fiscalización realice un manejo responsable del procedimiento de enjuiciamiento político al presidente de la República, sin embargo, no fue así pues durante todo el proceso se evidenció una constante manipulación de los tiempos, procedimientos, comparecencias y de los discursos que, desde el ala de la defensa oficialista llegaron inclusive a niveles despreciables, atacando a través de cuentas falsas, la honra y buen nombre de las asambleístas interpelantes.

Harto difícil será recobrar la confianza y credibilidad por parte de la Asamblea Nacional, pues cuenta con los números más bajos de aceptación ciudadana, sin embargo, aquello no justifica razón alguna para desnaturalizar un proceso legítimo de Control Político y desperdiciar la oportunidad histórica de sentar un precedente contundente sobre la responsabilidad política de un primer mandatario en ejercicio de sus funciones, cuyas acciones y omisiones resultaron en la configuración de una estructura de corrupción que perjudica al Estado y que beneficia a terceros en desmedro de los intereses nacionales.

Es deber del Pleno de la Asamblea entonces, legitimar el juicio político, en los términos establecidos por la Corte Constitucional es decir, como la “máxima expresión de la facultad de fiscalización y control político de la Función Legislativa” y dar paso al enjuiciamiento político del presidente Guillermo Lasso Mendoza pues, de ser como se ha podido evidenciar durante todo el procedimiento, las y los asambleístas deberían tener ya el convencimiento y la convicción política respecto de la responsabilidad política del primer mandatario frente al cargo constitucional aceptado por la Corte Constitucional, cuyo único resultado, por el bien y la estabilidad política y democrática del país, debería ser la CENSURA y DESTITUCIÓN de Guillermo Lasso Mendoza.

Por Ernesto Pazmiño