Para cada problema que tengas, hay una aplicación que te puede ayudar y definitivamente la salud física no es la excepción. Desde ayudarte a administrar tu día hasta desarrollar hábitos saludables y aprender nuevas habilidades, encontrarás una aplicación para todo.

Cuando se trata de salud, la mayoría de las personas te dirán que vayas a un gimnasio o que te comuniques con un instructor de salud profesional. Si aún no te has dado cuenta, ambas cosas tienen un factor común: el dinero.

Por esta razón, podría parecer que la única manera de estar saludable es tener suficiente dinero. Sin embargo, los expertos te dirán que pienses en ello como una inversión. Otro aspecto importante que notarás es el compromiso. Si obtienes una membresía de gimnasio, estás comprometiendo más que solo dinero.

Tienes que visitar el gimnasio todos los días a una hora determinada, y también debes comprometerte con tu entrenador si pierdes un día. Es como ir a la escuela de nuevo. Para reemplazar esto, puedes descargar una aplicación de forma gratuita que puede ayudarte a trabajar en tu salud sin contratar a nadie para que lo haga por ti.

- Advertisment Article Inline Ad -

Para aprovechar al máximo estas aplicaciones, se necesita una investigación básica sobre comidas saludables y una dieta equilibrada. Además, necesitas internet estable para poder utilizar las apps sin interrupciones. Si estás buscando un buen internet, puedes explorar Spectrum Internet español que te da un abanico de opciones para que elijas la que mejor se adapte a tus necesidades.

Las mejores aplicaciones de salud para ayudarte a alcanzar tus objetivos fitness

Los compromisos financieros y de tiempo son tan desagradables que la mayoría de las personas optan por no participar en ellos. Eventualmente, las personas que escapan de las membresías de gimnasio, encuentran su camino en la aplicación de salud más cercana y nunca miran hacia atrás. Para probar esta afirmación, en 2015 se realizó una investigación.

La investigación fue publicada más tarde en JMIR Mhealth Uhealth, una revista de salud. La investigación concluyó que de las personas que poseen teléfonos inteligentes, casi el 58% tiene al menos una aplicación de salud en su teléfono. Estas aplicaciones van desde calculadoras de calorías hasta gestión de comidas. Desde técnicas de entrenamiento simples que puedes seguir hasta una planificación de comidas extremadamente detallada, en serio que hay una aplicación para todo.

Información completa: estas aplicaciones no son una alternativa al asesoramiento profesional, por lo que, a menos que estés investigando las cosas a detalle, no puedes seguir todo a ciegas.

Nutritionix

Disponible en: Android o iOS

Precio: $6/mensual

Si estás a dieta, tratando de cumplir con tu objetivo de acondicionamiento físico, esta aplicación te ayudará a realizar un seguimiento de tu consumo de calorías, así como de los ingredientes alimenticios que agregas a tus comidas. Al usar esta aplicación, obtendrás información nutricional precisa y verificada. Esto se aplica a la comida del restaurante, al paquete de papas fritas que comes con desesperación o incluso a la comida rápida para llevar. La aplicación también es efectiva para alimentos envasados y comestibles.

Nutritionix es personalizable y puede ser tu socio de información nutricional en cualquier momento. Genera los datos de una base de datos que ha sido aprobada por dietistas calificados. También puedes registrar el consumo diario de alimentos y los niveles de esfuerzo para alcanzar el equilibrio. El único inconveniente es que la aplicación no es gratuita, pero teniendo en cuenta la tarifa de un dietista, estarías pagando con centavos.

HealthTap

Disponible en: iOS

Precio: $15/mensual

Buscar en Google sobre la condición de salud que enfrentas y luego enloquecer por ello durante las próximas horas es un talento que cada millennial debe agregar a su currículum. Si tú también eres uno de nosotros, esta app será un salvavidas para ti. Esta aplicación te ofrece respuestas a todas tus preguntas de salud. Desde ayudarte a rastrear tus síntomas hasta permitirte hacer preguntas directas de médicos reales, Healthtap es una aplicación de ensueño para personas que se sienten avergonzadas por preguntas de salud divertidas que surgen en sus mentes todo el tiempo.

La aplicación es tan divertida que la mayoría de los estudiantes de medicina la recomiendan a todos. El único inconveniente es que si deseas una respuesta instantánea, tendrás que pagar por ello. Sin embargo, te evitará ponerse en contacto con un médico para cada pregunta que tengas.

Waterlogged

Disponible en: iOS y android

Precio: Gratis

Beber agua cuando el clima está cambiando es lo más molesto del mundo. La mayoría de nosotros nos olvidamos de beber agua, mientras que otros se saltan el agua potable solo por pereza. Eventualmente, esto resulta en labios agrietados, piel seca, mala digestión y acumulación de toxinas. Si también te resulta difícil administrar tu registro de agua, esta aplicación te cambiará la vida. La aplicación te ayuda a realizar un seguimiento de tu consumo de agua. Solo necesitas elegir el tamaño de la botella de agua que mantienes en tu estación de trabajo y luego configurar una alarma de consumo de agua.

Waterlogged te recordará sobre el agua de acuerdo con el tiempo establecido. También puedes establecer metas de hidratación y luego trazar tu progreso. Es gratis, pero asegúrate de configurar el recordatorio después de al menos unas horas, de lo contrario podría resultarte desagradable.

Down Dog

Disponible en: Android o iOs

Precio: $10/mensual

¿Alguna vez has pensado en unirte a las sesiones de yoga pero sientes que es un compromiso financiero y mental muy grande? Bueno, no estás solo, porque con Down Dog, puedes convertir cualquier lugar en un estudio de yoga.

Desde ayudarte a comenzar como principiante hasta perfeccionar cada semana y llenar cada franja horaria, esta aplicación transformará la vida de cualquier entusiasta del fitness. Puedes establecer diferentes flujos de trabajo y tipos de yoga, y elegir los marcos que más te gusten. El único inconveniente de esta aplicación es que necesita toda tu atención, por lo que, a menos que seas consistente, no obtendrás los resultados deseados.

All Out Studio

Disponible en: Android o iOS

Precio: Gratis

Esta es una aplicación de entrenamiento todo en uno para principiantes, así como para entusiastas del fitness de nivel avanzado. All Out Studio reúne los mejores entrenamientos que están en demanda. El enfoque de estos entrenamientos puede ser desde la salud y el estado físico hasta la pérdida de peso y el mantenimiento del peso.

Tendrás acceso gratuito a planes de entrenamiento completos para todos los niveles. Esto incluye entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiovascular, entrenamientos de bajo impacto como Pilates y un marco de entrenamiento de intervalos de alta intensidad también. El único inconveniente es que tienes que estar motivado si quieres ver progreso.

En conclusión

En resumen, todo se reduce a elegir la aplicación de salud que complemente tu estilo de vida. Desde el fitness hasta las calorías, todas estas aplicaciones cumplen su propósito, pero mantenerte comprometido eventualmente será lo único que te ofrecerá los resultados deseados.

Confirmado.net