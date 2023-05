No hace falta ser ni experto en seguridad, ni tampoco experto en comunicación política para entender que estamos gobernados por un presidente que no tiene la mas mínima idea de lo que es una verdadera Política de Seguridad y Criminalidad y, que tiene como únicos recursos de representación de la realidad, al discurso, los simbolismos y la puesta en escena.

Frente a la sangrienta realidad que aqueja al país entero, donde día a día se repiten hechos de violencia extrema como sicariatos, secuestros, asesinatos, desaparecidos, desmembrados, mascares en las cárceles, coches bomba, vacunas y narcotráfico, se ha naturalizado desde la institucionalidad, la crisis de seguridad, como consecuencia de estrategias claramente fallidas que, para el gobierno, en lugar de provocar acciones contundentes de política pública de prevención y control efectivo de la seguridad nacional, la aprovecha como la oportunidad idónea para posicionar un nuevo lenguaje comunicacional, monocorde y reiterativo por el predominio de lo que se podría llamar un saber estándar sobre el narcotráfico, los capos, los carteles y el crimen organizado, que resulta engañoso pues disfraza la realidad y esconde su inoperancia.

Para el primer año de (des)gobierno de Guillermo Lasso, los mismos medios de comunicación que han sostenido y posicionado los relatos ficticios del ejecutivo, informaban con preocupación que uno de los principales retos que ha tenido que enfrentar el “Encuentro” ha sido la inseguridad pues para el 24 de mayo de 2022 el presidente enfrentó cinco masacres carcelarias con un saldo de mas de 270 presos asesinados.

Para aquel entonces, (según el propio presidente) lo hechos obedecían a una “pugna entre bandas delictivas, que operan dentro de los centros carcelarios,” cuyo objetivo es acaparar las rutas del tráfico de droga y la venta de narcóticos, y que es por eso que los crímenes en las calles también se incrementan.

Ahora, resulta insultante, pero también ilustrativo, ver que esa afirmación de mayo de 2022, sería una constante comunicacional con la que procuraban evidenciar las posibles “causas” de la crisis, sin acreditar soluciones, pues el relato les sirve solo para “decirle al pueblo lo que quiere escuchar” (SEMINARIO, A. 2023) y para ponerse la gorra y la chaqueta.

Resulta insultante digo, puesto que para abril de 2023 el propio presidente Guillermo Lasso, frente a los hechos de violencia y asesinatos, que para la fecha ya se aproximan a los 5900 casos, afirma en los medios de comunicación y en sus cadenas nacionales que: “la violencia se sigue dando por lucha de bandas por control de territorios” y a renglón seguido afirma que “Los grupos delincuenciales no tienen droga que comerciar y su capacidad delictiva la mutan hacia otros delitos”.

Nuevamente utilizando una retórica sin fundamento, pretende desviar la atención de la incapacidad institucional del gobierno para frenar la inseguridad, pero además nos engaña pues se supone que la lucha de territorio entre las bandas es por el control del tráfico de drogas, es decir, si fuera como afirma el presidente que los grupos ya “no tienen droga” entonces tampoco existiría pugna por territorios.

Definitivamente el presidente o nos cree idiotas o sus niveles de mitomanía han rebasado los límites de la racionalidad.

Es claro que el abordaje que le da el gobierno al problema de inseguridad es estrictamente reactivo, pues vemos con absoluta impotencia como las autoridades se dedican al levantamiento de cadáveres y a informar cuando los hechos ya han ocurrido y, solo vemos supuestas acciones “preventivas” cuando de “decomisos” se trata, en los que realizan todo un despliegue y PUESTA EN ESCENA, digno de cualquier serie o película narco mexicana, en la que se activan en medios de comunicación y redes sociales Ministros, altos mandos y hasta el propio presidente para “acreditar eficiencia” en su “Cruzada por la Seguridad”, sin embargo, en otro sector y en medio de un Estado de Excepción, le están quitando la vida a alguien mas, o a 10 mas como lo ocurrido el sábado 29 de abril en Guayaquil.

Para esto, el miércoles 12 de abril de 2023, dejó el cargo de Secretario de Seguridad Diego Ordóñez, después de otra masacre ocurrida en el puerto pesquero de Esmeraldas donde fueron acribillados 9 pescadores.

El paso de Ordóñez por la Secretaría de Seguridad, creada por Guillermo Lasso como otra de las estrategias para posicionar su supuesta lucha frontal contra la delincuencia, no estuvo alejado de críticas, pues tampoco estuvo alejado de la inoperancia e ineficiencia que caracteriza a todo el gobierno, sobre todo en materia de seguridad. El manejo de una retórica conflictiva y evasiva, fue lo que caracterizó al ex Secretario de Seguridad quién jamás sintonizó con ninguno de los sectores del quehacer político mucho menos con la ciudadanía ya que, pese a estar en medio de la peor crisis de inseguridad de la historia republicana del Ecuador, este sostenía que “el problema aquí es una conducta política depredadora, revanchista, destructiva…”. Claramente NO SABÍA DONDE ESTABA PARADO.

Ahora el gobierno ha incorporado dos “flamantes” fichas (ambos en Servicio Pasivo) para encabezar la “Cruzada por la Seguridad”, por un lado, Paco Moncayo como Consejero de seguridad y Wagner Bravo como nuevo Secretario de Seguridad, ambos a decir del gobierno, dos “pesos pesados” contra la delincuencia.

Sin duda, como sociedad no podemos adelantar criterio respecto de lo que nos espere con los dos “pesos pesados” a cargo de la seguridad del país, pero lo que si podemos asegurar es que empiezan sus mandatos con un espaldarazo enorme e irresponsable (quizá hasta inconstitucional) del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) quien, como consecuencia de la convocatoria realizada por el presidente, resolvió unánimemente declarar “terroristas” a los grupos delictivos que operan en el país.

De manera casi inmediata el flamante consejero del presidente en materia de seguridad Paco Moncayo se inauguró en medios de comunicación expresando, lo que claramente él “entendió” de lo resuelto por el COSEPE y aseguró que “cualquiera o cualquier acción que debilite o paralice a la sociedad será considerado como terrorista”. No hay que ser brujo ni erudito para inferir a donde está dirigido lo resuelto por el Consejo de Seguridad, nada tiene que ver el “crimen organizado” pues para atacarlo no necesitan declararlo como “terrorista”, ni siquiera una reforma constitucional como quisieron imponer en la Consulta Popular pues ya vemos como las Fuerzas Armadas están en las calles colaborando con la Policía.

¿Entonces, a dónde va dirigida la resolución del COSEPE conforme la lógica de Paco Moncayo? Pues nos encontramos a días de que finalice el proceso de enjuiciamiento político al presidente de la República en la Asamblea Nacional, proceso histórico que tiene lugar luego de 90 años desde el retorno a la democracia, en el que Guillermo Lasso podría ser censurado y destituido por un entramado de corrupción en las empresas públicas, donde a existido amenazas del propio presidente de activar la muerte cruzada, disolver la Asamblea y gobernar mediante decreto por 6 mese y, donde varias organizaciones sociales, políticas y sectores de la sociedad civil han expresado su decisión de activarse en movilizaciones si la Asamblea no le da una salida democrática a la crisis que atraviesa el país; siendo así, está claro a donde va dirigida la “preocupación” del gobierno al declarar como “terrorista” a todo aquel que “debilite o paralice a la sociedad”.

De todas maneras, saquen sus propias conclusiones.

Es así que como ciudadanos, como sociedad y, mientras siga este gobierno a cargo de Guillermo Lasso Mendoza, nos veremos obligados a continuar siendo testigos absortos de como “enfrentan” la inseguridad y la criminalidad, alejados totalmente de políticas públicas que garanticen a las y los ciudadanos el pleno goce de todos los derechos pero en particular del derecho a la vida y a vivir en un ambiente sano, limpio y sin violencia; en su lugar tendremos que seguir viendo la implementación de un “Plan Integral de Seguridad” y “La Cruzada por la Seguridad” ficticios, que no son otra cosa que la constante PUESTA EN ESCENA DE ESTE GOBIERNO IMPROVISADO, DE GORRA Y CHAQUETA.

Por Ernesto Pazmiño