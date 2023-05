El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, Jorge Enrique Bogarín González, confirmó la victoria del candidato oficialista Santiago Peña en las elecciones generales del domingo.

«Habiéndose escrutadas más del 90 por ciento de las mesas escrutas, nos da como resultado el que está en la pantalla», dijo Bogarín González mostrando el resultado de un 42,87 por ciento para Peña con el 95,73 por ciento de las mesas escrutadas.

Bogarín González reportó que un 63 por ciento de la población participó en la contienda electoral.

«Felicitamos al pueblo paraguayo por su madurez cívica (…) estoy realmente orgulloso y quiero felicitar a quienes acudieron a ejercer su derecho de forma pacífica. Quiero saludar a los funcionarios por su implecable trabajo», agregó.

En segundo lugar, el candidato opositor Efraín Alegre obtuvo el 27,53 por ciento de los votos.

Unos 4,7 millones de ciudadanos estuvieron llamados a las urnas, que abrieron a las 7:00 hora local (11:00 GMT) y cerraron a las 16:00 horas (20:00 GMT).

La jornada electoral en Paraguay de este domingo transcurrió con varios incidentes, peleas entre dirigentes políticos e incluso acusaciones de un posible secuestro, informó la prensa local.

Además de presidente y vicepresidente, se eligieron a 45 senadores, 80 diputados y 257 integrantes de las juntas departamentales y sus respectivos suplentes, así como a los gobernadores de los 17 departamentos del país.

Reconciliación con la sociedad

El presidente electo Santiago Peña, aseguró que apostará por la «democracia con pan», la «justicia social» y la reconciliación de la sociedad.

«La tarea que nos espera no es para una sola persona o un solo partido, convoco a la unidad y consenso para alcanzar la prosperidad sin exclusiones. Hay que postergar las diferencias para priorizar las causas comunes que nos unen como nación. Apostamos por el crecimiento inclusivo y justicia social», afirmó Peña en una conferencia de prensa.

Afirmó que la democracia es su «bandera», pero aseguró que solo puede existir «con pan, porque es mentira la libertad en la miseria».

«Vamos a desterrar el fatalismo de que estamos condenados a nuestro presente, somos los dueños de nuestro porvenir. No le vamos a defraudar. (…) Hoy no estamos celebrando un triunfo personal, la victoria de un pueblo que eligió el camino de la paz, diálogo, fraternidad y reconciliación. Un pueblo que dijo que no es el camino el agravio y el odio», agregó.

Le dijo a los ciudadanos que votaron otros proyectos políticos que todos son «hijos de una misma madre: la patria paraguaya».

«Solo así podremos enfrentar con éxito la pobreza, corrupción e impunidad. Desde mañana empezaremos a construir a Paraguay sin groseras desigualdades», afirmó.

Ya el mandatario paraguayo Mario Abdo Benítez se refirió a Peña como «presidente electo» y las autoridades electorales ya lo dan como ganador.

Con información de Agencia Sputnik