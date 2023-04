El sistema de pagos ruso Mir, creado para hacer frente a las sanciones de EEUU y que entre otras cosas permite la conversión de rublos en monedas locales a través de cajeros automáticos, representa una vía para que el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y América Latina en general abandonen la dependencia del dólar estadounidense, coincidieron analistas.

El sistema ganó protagonismo en las últimas semanas, luego de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó al BRICS a abandonar la sumisión ante el dólar e instituciones financieras occidentales.

«El Mir podría ser usado como un sistema alternativo en los BRICS o en América Latina o también a partir de una combinación. Como se trata de una moneda digital, logísticamente es muy fácil ubicar mecanismos de articulación y coordinación entre distintos instrumentos», dijo Pedro Páez, ministro coordinador de la Política Económica de Ecuador entre 2007 y 2008, en diálogo con la Agencia Sputnik.

En la misma sintonía, el economista y abogado nicaragüense Frank Matus, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, dijo a esta agencia que el sistema Mir podría ser considerado dentro de los BRICS y en algunos países latinoamericanos.

«Dentro de esto surgen las opciones planteadas por el BRICS que plantea la posibilidad de crear una moneda común para esta organización. (…) Ya que Rusia ha dado un paso adelante con la creación y el desarrollo e implementación del sistema Mir, podría ser uno de los sistemas más considerados», agregó.

Ambos especialistas señalaron que existen tres posibilidades: que se adopte el sistema Mir dentro del BRICS, que exista una combinación entre varios sistemas alternativos o que el grupo cree un nuevo mecanismo.

El 13 de abril, Lula defendió la creación de una moneda que sirva como alternativa al dólar para el comercio internacional entre los BRICS.

«¿Por qué un banco como el de los BRICS no puede tener una moneda que pueda financiar la relación comercial entre Brasil y China, entre Brasil y otros países de los BRICS? Es difícil porque hay gente mal acostumbrada porque todo el mundo depende de una única moneda (el dólar); yo creo que el siglo XXI puede hacernos pensar y puede ayudarnos, quien sabe, a hacer las cosas diferentes», dijo.

Lula hizo estas declaraciones durante la ceremonia de toma de posesión de la exmandataria brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) como presidenta del Nuevo Banco del Desarrollo (NDB), conocido como «el banco de los BRICS», en Shanghái (China).

Sistema Mir

Páez, una de las figuras clave en el equipo del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y artífice de lo que se llamó la Nueva Arquitectura Financiera, consideró que el sistema Mir es efectivo como instrumento de pagos al interior de Rusia y también en transacciones de comercio exterior, eludiendo sistemas como el Swift o la red de bancos angloamericanos.

Swift (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.

Mir («mundo», en ruso) fue ideado en 2014, cuando Moscú se enfrentó por primera vez a una ola de sanciones por la incorporación de la península de Crimea, cuyos habitantes expresaron su voluntad en un referendo correspondiente.

Después de que las compañías estadounidenses de servicios financieros Visa y MasterCard restringieran en aquel entonces operaciones con algunos bancos de Rusia, el presidente Vladímir Putin encomendó elaborar el Sistema Nacional de Tarjetas de Pago que se convirtió en el operador de tarjetas Mir, y comenzó a emitirlas en diciembre 2015.

Hasta la fecha, las tarjetas se pueden utilizar en Vietnam, Corea del Sur, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Osetia del Sur y Abjasia.

El 14 marzo, el sistema bancario confirmó también el inicio de operaciones en Cuba, permitiendo que a partir de ahora en los bancos locales se retire efectivo de tarjetas rusas, convirtiendo rublos en pesos cubanos.

Venezuela analiza con Rusia implementar también el sistema en breve.

Una fuente de la cancillería de Brasil dijo a la Agencia Sputnik que el Gobierno de Lula podría «evaluar técnicamente» su utilización.

«Cuando nos planteen el tema del sistema Mir, lo evaluaremos técnicamente. Estamos abiertos a analizarlo», dijo la fuente consultada.

Crisis del dólar

Los analistas indicaron que el dólar ha sido tradicionalmente la divisa patrón del mundo y un «instrumento de dominación»; sin embargo, sostuvieron que es una moneda «poco confiable» al no basarse desde los años 70 en el «patrón oro» (esto es, no está respaldado por reservas de oro equivalentes y por tanto carece de valor intrínseco), y aseguraron que en este momento está enfrentando una crisis.

El dólar enfrenta una crisis debido al ascenso de China como primera potencia, y por las consecuencias económicas y financieras que enfrenta EEUU por el conflicto en Ucrania, dijo Matus.

«El surgimiento y afianzamiento de sistemas de pago como el Mir surge en un proceso de desdolarización. En este momento hay un proceso de inestabilidad financiera en EEUU que ha tenido que intervenir dos bancos y uno probablemente pronto lo intervenga. Esta búsqueda de alternativas marca que en este década el dólar no va a dejar de ser una moneda importante, pero va a dejar de ser hegemónica, no va a ser más la divisa patrón que es la que intermedia la mayor parte de las transacciones comerciales del mundo. América Latina no escapa de esta realidad, busca alternativas al dólar para alcanzar libertad», afirmó Matus.

El Silicon Valley Bank , uno de los 20 principales bancos comerciales de EEUU, con sede en Santa Clara, California, quebró el 10 de marzo, lo que supuso el mayor terremoto bancario en el país desde la crisis financiera internacional de 2008.

Dos días después colapsó el banco Signature Bank, vinculado a las criptomonedas.

Un tercer banco estadounidense, First Republic, también está en apuros a pesar de haber recibido una inyección de liquidez de 30.000 millones de dólares de un consorcio de entidades financieras.

Ejemplo para Latinoamérica

Paez consideró que el sistema Mir es un ejemplo para Latinoamérica de cómo dar una respuesta «soberana» en el terreno monetario ante el interés de EEUU por presionar a la región a través de su deuda.

«Es un ejemplo muy importante y no solamente porque puede ser un instrumento de una cooperación más estrecha entre Rusia y cada uno de los países de América Latina de manera bilateral, sino que adicionalmente podría abrirse la posibilidad de réplicas. (…) Es uno de los mecanismos que puede evitar que se le estrangule nuevamente al continente como se lo hizo en los años 70 con la subida de las tasas de interés», afirmó Páez, economista y docente investigador de la Universidad Central del Ecuador.

El Mir es un mecanismo interesante para América Latina en momentos en EEUU recurre a la «trampa de la deuda» para garantizar que «otros países estén peor» que Whashington, sostuvo.

«Cuando una hegemonía está en declive, la única manera de garantizar su supremacía es garantizar que todos los demás estén peor que ellos. Y la trampa ha sido tendida ya en contra de Europa (…) con la propia ruptura de las relaciones de proveedor cliente con Rusia, no solamente en energías, sino (también) en materias primas y alimentos (…) Es crucial que veamos esta guerra económica con lentes científicos, porque si eso les está pasando allá, con economías densas, maduras, con altas capacidades productivas y tecnológicas, con una institucionalidad fuerte y con un importante margen de soberanía macroeconómica, monetaria y financiera, imagínate lo que eso significa para América Latina», reflexionó.

El 26 de enero, el Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que la deuda total de América Latina escaló 5,8 billones, cifra equivalente al 117 por ciento del producto interno bruto (PIB) de la región.

Con información de Agencia Sputnik