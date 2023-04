A través del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá (UJTL), el idioma chino celebró su día mundial en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), celebrada dentro del recinto ferial Corferias de la capital colombiana.

En el pabellón número 3, dedicado a editoriales y espacios universitarios, el Instituto Confucio realizará hasta el 2 de mayo diferentes actividades encaminadas a atender el creciente interés de los ciudadanos por el aprendizaje de la cultura e idioma del país asiático.

«Este es el decimocuarto año desde que la Organización de Naciones Unidas lanzó un programa para promover el uso de diferentes idiomas y la variedad de culturas. En ese programa el chino fue uno de los seis idiomas establecidos como oficiales y por eso la ONU estableció el 20 de abril como el Día Mundial del Idioma Chino», comentó Wang Yuqin, directora general del Instituto Confucio de la UJTL, a Xinhua.

Wang señaló que la fecha de celebración coincide con el final de la primavera en china, un momento especial para la sociedad de ese país, por lo que los diferentes institutos Confucio del mundo realizan diferentes actividades para celebrar tanto el día mundial de su idioma como el inicio de una nueva fase del calendario lunar.

«Todos los institutos están celebrando actividades como la escritura de los nombres en caligrafía china, presentaciones de kung-fu, taichí o muestras de gastronomía china. Nuestro instituto hace estas actividades también y añadimos muestras como la ceremonia del té y charlas de literatura china dentro de la FILBo», añadió.

Durante todas las jornadas de la feria, el instituto realizará estas actividades dirigidas sobre todo al público estudiantil que recorre los diferentes pabellones del evento literario más importante del año en el país andino.

«La FILBo es muy importante para nuestro instituto por la cantidad de estudiantes de todo el país, que empiezan su educación superior, que la visitan. El año pasado fueron más de 500.000 visitantes, por eso es una ventana muy importante que nos permite impactar no solamente en Bogotá sino también en regiones», comentó la directora local del Instituto Confucio de la UJTL Lina Álvarez a Xinhua.

Álvarez reconoció que el interés de los colombianos por el idioma chino ha crecido en los últimos años a pesar de las crisis económicas que han dificultado el acceso de los estudiantes a la educación superior. «Esto se debe a varias razones. Cada vez vemos, en especial en Bogotá, más comunidad china, las personas sienten más cercanía y quieren poder comunicarse con ellos», aseguró.

«También vemos que los colegios tiene el interés de ofrecer a los estudiantes el chino como un idioma optativo. Entonces se observa que no es un interés exclusivo de la curiosidad de los niños sino de los padres y de las instituciones», señaló.

A lo largo de cada jornada, grupos de personas se acercan al pabellón para satisfacer la curiosidad por estas manifestaciones culturales y escuchar las cortas pero variadas charlas sobre escritores importantes del país asiático.

«Es fundamental, cuando he vivido afuera he visto que los institutos Confucio son quizás los institutos culturales más importantes a nivel global, no solamente por la enseñanza de la lengua sino por todo el impacto que tienen en los países de América», explicó a Xinhua el docente de lenguas Francisco Rodríguez, que se acercó al estand del instituto Confucio para escuchar sus charlas literarias.

«El Gobierno chino y la cultura china abre a las personas un montón de oportunidades y experiencias que tienen que ver con el conocimiento del otro. La cultura china nos enseña a pensar cada palabra, cada signo lingüístico y cada gesto de nuestro cuerpo, lo cual me parece fascinante, aseguró el profesor de idiomas que manifestó su interés por comenzar el estudio del chino mandarín dentro del Instituto Confucio.

La 35ª edición de la FILBo tiene como invitado de honor a México. Y tiene como eje temático las raíces, enfatizando sobre la importancia de los lugares de origen de las culturas y la trascendencia de sus manifestaciones literarias a través de la historia.

Con información de Agencia Xinhua