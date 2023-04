La tendencia global hacia la multipolaridad se intensificará, y quienes elijan resistirse a este cambio finalmente perderán y enfrentarán nuevos retos, dijo este jueves el presidente ruso Vladímir Putin.

«La tendencia global… hacia la multipolaridad es inevitable, y sólo se intensificará», dijo Putin en una videoconferencia del Consejo para el Desarrollo de la Autonomía Local.

«Quienes no comprendan esto y elijan no seguir esta tendencia perderán», dijo el mandatario ruso.

«Este es un hecho obvio», dijo el presidente, quien agregó que quienes traten de impedir esto sólo «enfrentarán problemas adicionales» de los que ya tienen suficientes.

Rusia menciona, en varias ocasiones en su nuevo concepto de la política exterior recientemente presentado, su apego a un mundo multipolar frente a la hegemonía de Occidente, en particular de Estados Unidos.

En concreto, dicha doctrina afirma que la nación eurasiática no se considera un enemigo de Occidente, no se aísla de él, no tiene intenciones hostiles hacia él y espera que en el futuro los estados occidentales se den cuenta de la inutilidad de su política de confrontación con Rusia.

Además, señala que Occidente debe dejar de lado sus ambiciones hegemónicas y tener en cuenta las realidades complejas de un mundo multipolar y vuelvan a una interacción pragmática con Rusia.

Con información de Agencia Xinhua