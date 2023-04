No hay plata para medicinas, para escuelas ni colegios, para carreteras ni casas, peor para seguridad. Tampoco hay para condonar deudas a los pequeños agricultores, ni para obra pública o gasto social; pero sí hay para entregar del erario nacional “incentivos” a favor de los grandes empresarios y banqueros; estos últimos que durante la pandemia batieron récord de utilidades, no se diga el año pasado que contaron por cientos de millones su plusvalía. Cómo nos mintieron. ¿Recuerdan la cantaleta neoliberal de que el gobierno de la Revolución Ciudadana no era prudente, no tenía los famosos “fonditos”, que debilitaba la RMI, ocasionando la subida del “riesgo país”? Ahora están calladitos con su riesgo-país de casi 2 mil puntos y con una RMI cercana a los diez mil millones de dólares, depositados en un banco suizo en peligro de quiebra. Su negocio es incrementar dicha reserva para garantizar el pago de la deuda externa y como son los tenedores de papeles y bonos de deuda, aseguran sus intereses. Hay una lista de bancos para los “incentivos”. El Pichincha y el Guayaquil recibirían ciento doce millones. Pobrecitos los ricos…

El pasado martes 11 de abril recordamos con vergüenza y tristeza el abominable acto de entreguismo vasallo a los pies del imperio por parte del traidor que permitió la violación de nuestra soberanía territorial, autorizando el ingreso de la Scotland Yard del Reino Unido, para llevarse a rastras al periodista de investigación australiano Julián Assange que era nuestro asilado político, refugiado en la legación ecuatoriana de Londres, para obedecer la orden de USA pactada de antemano y consumar después la extradición de quien inclusive recibió la nacionalidad ecuatoriana, que luego le fue arrebatada por la cuadrilla complotada. Desde entonces el mundo nos mira con asombro y desprecio; pero en la Década Ganada nos ganamos su respeto por nuestra política exterior de apoyo a los derechos, especialmente al asilo, al refugio y toda la doctrina humanitaria, de solidaridad. Pedimos perdón a la comunidad internacional y a Assange por esta bárbara acción concertada con las fuerzas imperiales.

En contraste con la presencia de unos cuantos hijos de la gusanera anticubana, invitados a respaldar a un gobierno huérfano de pueblo, miembros del Congreso de los EEUU expresan su preocupación al presidente Biden por la corrupción y graves acusaciones que pesan sobre Lasso. Piden que se investigue acerca de las propiedades de Lasso y Danilo Carrera en USA. Como que en tierras anglosajonas quisieran bajarle el dedo, pese a declararse como su mejor amigo. Con esto sería aventurado ir a la muerte cruzada. Se fueron los panas que le ensalzaban. Ahora le piden que dé un paso al costado. Después de comer ya no da hambre. Ya “qué chuch…”

Por ahí leí algo chistoso que dice: “un chapa acostado hace mejor trabajo que el Zapata”, a propósito de que el Ministerio de Interior ejecutó el 0% de su asignación de apenas 17 millones del año 2022. Por ello estamos en indefensión; ante esta realidad, toman decisiones algo temerarias como la de asignar tareas de combate a la delincuencia, a servidores administrativos que no están entrenados para entrar en acción, porque son jurídicos, médicos, contadores, mecánicos. ¿Y los de línea recién incorporados? Se supone que sabrán disparar o no tienen con qué; los de escritorio, no creo que sepan. Para rematar, Ecuador ofreció armas a Ucrania para la guerra contra Rusia. ¿Será?

Por: Juan Cárdenas