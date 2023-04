El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, reiteró este lunes que la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China e instó a los países del G7 a respetar inequívocamente el principio de una sola China.

Wang hizo las declaraciones en una conferencia de prensa habitual en respuesta a una pregunta al respecto.

Wang subrayó que sólo existe una China en el mundo, que Taiwán es una parte inalienable del territorio de China y que el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legal que representa a toda China.

«Ése es el significado fundamental del principio de una sola China y la clave para la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán», señaló Wang.

«Los países concernientes deben reconocer que la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China que no admite ninguna interferencia externa», añadió.

Dijo que aunque la parte continental y Taiwán aún tienen que reunificarse, pertenecen a una y a la misma China. Taiwán es parte del territorio de China. La soberanía y la integridad territorial de China nunca se han dividido. Éste es el verdadero statu quo en el estrecho de Taiwán.

Al señalar que el regreso de Taiwán a China es un componente importante del orden internacional de posguerra, Wang señaló que respetar el principio de una sola China constituye la defensa del orden internacional de posguerra.

«Como los hechos han demostrado una y otra vez, una agenda secesionista promovida a toda costa por elementos de Taiwán proclives a la ‘independencia de Taiwán’ con el apoyo y la connivencia de actores extranjeros, es lo que está cambiando el statu quo en el estrecho de Taiwán y es la causa de raíz de las tensiones entre ambos lados del estrecho», aseveró el portavoz.

Wang dijo que para mantener una situación estable entre ambos lados del estrecho y salvaguardar la paz y la tranquilidad en la región, se debe respetar inequívocamente el principio de una sola China y oponerse a las actividades secesionistas proclives a la «independencia de Taiwán».

«Aquellos que dicen que su política de una sola China no ha cambiado, pero guiñan el ojo a los separatistas proclives a la ‘independencia de Taiwán’, los apoyan abierta y encubiertamente e incluso enmarcan la oposición a ese separatismo como ‘cambio del statu quo’, no se adhieren sino que se apartan de la política de una sola China y no defienden sino que ponen en peligro la paz y la estabilidad entre ambos lados del estrecho. Sus acciones son irresponsables», agregó Wang.

Con información de Agencia Xinhua