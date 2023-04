Audios revelados este lunes por el medio digital La Posta dan cuenta de que la legisladora Cecilia Velasque, del movimiento Pachakutik, estaría negociando carteras ministeriales con el Gobierno de Guillermo Lasso a cambio de votos de su bancada en la Asamblea Nacional para evitar el juicio político contra el mandatario ecuatoriano.

«A mí no me van a venir a ofrecer pasa cafés (…) A mí me dan ministerio completo o nada (…) Bien o mal algo, pero va con algo bueno, no por hueso», se escucha decir a Velasque en el audio publicado por La Posta.

El audio correspondería a una conversación de la subcoordinadora nacional de Pachakutik con el exministro Francisco Jiménez respecto a la votación en el juicio político contra Lasso, en la que además se pone de manifiesto que el movimiento Pachakutik «no cuenta» con ningún representante en algunos poderes del Estado.

Velasque manifestó a Jiménez «cualquiera de ustedes puede intervenir, eso es negociar», al tiempo que le propuso asumir los ministerios de Agricultura, Bienestar Social y Obras Públicas.

«No quiero nada más», enfatizó Velasque en el audio.

Al ser consultada por la Posta sobre el audio, Velasque reconoció que se trata de su voz y sus palabras, pero sostuvo que está descontextualizado y que no se trata de una negociación con el Gobierno de Lasso, sino que es algo “en sentido figurativo”.

Ante la revelación, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió un comunicado en el que pidió a Pachakutik expulsar de las filas del movimiento a la hasta ahora subcoordinadora nacional.

“No toleraremos que las luchas sociales históricas sean traicionadas por algunos dirigentes y peor que se negocie sobre la sangre de nuestros compañeros”, indicó el movimiento.

La Conaie ha sido férrea defensora del juicio político contra Lasso, pero la postura de su brazo político, Pachakutik, no es del todo clara al respecto pese a que el líder de la bancada legislativa del movimiento, Mario Ruiz, aseguró a inicios de este mes que votarían a favor de destituir al presidente.

Lasso es criticado por la Conaie por incumplir sus promesas y aplicar un modelo neoliberal que no resuelve los problemas del país.

El mandatario es acusado del delito de peculado por presuntas irregularidades en un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa Amazonas Tanker.

Esta semana el proceso de juicio político comienza una nueva fase en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional con el análisis de las pruebas de acusación y defensa, así como con la comparecencia de testigos.

Todavía restan 20 días a esa mesa legislativa para concluir un informe sobre el caso, aunque independientemente de su recomendación, para censurar al jefe de Estado se necesita el apoyo de las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.

En entrevista con la cadena de noticias CNN, Lasso desafió a la oposición y expresó que, a su juicio, no existen en la Asamblea Nacional los 92 votos necesarios para destituirle con el juicio político.

Confirmado.net