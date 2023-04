El presidente Guillermo Lasso nunca tuvo interés en prepararse para llevar las riendas de un Estado, porque su visión siempre estuvo centrada en favorecer desde la Jefatura de Estado a intereses de grupos de poder económico, según considera la sociólogo y analista político Carol Murillo.

En entrevista con el periodista Orlando Pérez en el programa Enclave Política, de teleSUR, Murillo también señaló en las últimas dos décadas el presidente Lasso actuó detrás de la cortina política y no como actor político, lo cual se traduce en su falta de preparación para llevar las riendas del país.

«Ellos (Lasso y su equipo de gobierno) no asumen la política, porque no han sido políticos sino operadores políticos tras la cortina en los últimos 20 años, no están acostumbrado a hacerse cargo en realidad de lo que significa un Estado», sostuvo Murillo

«Ni estaba (Lasso) ni le interesa estar preparado para gobernar, sino que está interesado en, a través del Estado, catapultar muchos de los intereses de grupos financieros que durante más de 10 años no fueron los que priorizaron las políticas de un gobierno», añadió.

Puntualizó que, incluso en el escenario de guerra entre Rusia y Ucrania en el que se mueve el mapa geopolítico del mundo, Lasso solo ve al Ecuador a través de los negocios trasnacionales e intereses ajenos al país.

Y, de acuerdo con la analista, su postura a favor de tales intereses ha llevado a Lasso a incumplir promesas hechas a sectores políticos que le apoyaron en su carrera por la Presidencia del Ecuador.

«El presidente ha roto todos los lazos posibles en términos políticos, incluso con los aliados que lo llevaron a la Presidencia de la Repúblicas y a quienes no les ha cumplido en la repartición de parcelas de poder», expuso.

Crisis que no es sólo económica

Además del ámbito económico, la sociólogo y analista señaló que el Ecuador atraviesa por una crisis post pandemia y de violencia extrema que va más allá de la operación del narcotráfico en el país, alcanzando la esfera política con la represión a la protesta social por parte del Estado.

«El Ecuador está viviendo una crisis que no solo es económica, es una crisis post pandemia, post cambio de modelo político en la conducción del gobierno y también un ambiente de violencia extrema, que no solo viene de grupos narcotraficantes o delincuencia organizada, sino también hay una violencia del Estado», indicó Murillo.

Planteó que es llamativa la coincidencia de que los escenarios de represión y la violencia ligada al crimen organizado internacional o narcotráfico se hayan desarrollado durante los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso.

«Las medidas que se tomaron para reprimir las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022 no fueron menores, se usó la fuerza. Ese ambiente nos ha heredado tanto el gobierno de Moreno como el de Lasso y es sospechoso que, justo en esos períodos de gobierno, ha crecido la violencia, el crimen organizado internacional y al mismo tiempo ha crecido el deseo y los planes de represión», expresó Murillo.

Confirmado.net