La Comisión Nacional de Salud de China dio a conocer este lunes el plan de vacunación más reciente contra la Covid-19, cuyo objetivo es elevar los niveles de inmunidad de ciertos grupos y reducir aún más los riesgos de infección grave y muerte por el virus.

El plan fue emitido por el mecanismo conjunto para la prevención y el control de la Covid-19 del Consejo de Estado.

Está dirigido a personas de entre 3 y 17 años que no se han infectado con el nuevo coronavirus y no han recibido la vacunación completa contra la Covid-19, a los adultos que no se han infectado y no han recibido vacunas de refuerzo, así como a las personas que se hayan infectado pero no han recibido la vacunación completa.

Los adultos no infectados mayores de 18 años pueden recibir las primeras inyecciones de refuerzo tres meses después de haberse vacunado completamente.

Aquellos que se hayan infectado previamente por la Covid-19 pero aún no se hayan vacunado completamente pueden recibir una vacuna tres meses después de la infección, indica el plan.

Con información de Agencia Xinhua