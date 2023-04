El fútbol de Ecuador siempre ha tenido un hueco en la historia del fútbol mundial. Grandes jugadores han dado selecciones de juego y la selección ecuatoriana siempre ha sido un equipo muy atractivo de ver y de seguir. No en vano en las mejores páginas de deportes como puedes ver en rojabet bono de bienvenida puedes seguir todos los eventos y campeonatos en los que participa la selecciona ecuatoriana de fútbol además de disfrutar de un modo más emocionante de sentir el fútbol.

Poseer una buena base de gestión del fútbol con grandes talentos es uno de los factores fundamentales para que los equipos de fútbol y sobre todo las selecciones puedan hacer grandes actuaciones en los campeonatos internacionales. Este es el caso de la selección de Ecuador Sub 17 que está disputando el sudamericano Sub 17 y de momento todo va sobre ruedas.

Este campeonato sudamericano Sub 17 es una muy buena piedra de choque para saber cuál es el verdadero potencial de los futuros jugadores y fútbol de las selecciones. En el caso de Ecuador, se tienen grandes esperanzas en una generación de jugadores que están compitiendo y mostrando maneras con gran rendimiento y eficiencia en su juego.

Se trata de un evento futbolístico de gran calidad donde las mejores selecciones del lugar se dan cita para mostrar el futuro futbolístico de su país, en este caso, la selección sub 17 de Ecuador quedó encuadrada en el grupo A cono selecciones tan potentes como Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. Un grupo en el que toca demostrar una gran fuerza y esfuerzo para poder salir airoso de los encuentros. La selección ecuatoriana Sub 17 está mostrando una estabilidad y solidez en su juego muy atractiva y esperanzadora para los aficionados.

Las cosas no pudieron empezar mejor con un esforzado y agónico empate a 2 con una de las mejores selecciones del campeonato, Brasil. La potente selección canarinha mostró una pegada y juego de un nivel muy alto, pero el conjunto ecuatoriano tuvo la tranquilidad y solidez mental para sacar el partido en los minutos finales del encuentro. Un empate que sabe a victoria y que ha dado alas al equipo ecuatoriano para seguir sumando en esta primera clasificación.

El segundo partido mostró lo que estaba esperando la afición ecuatoriana, una victoria con una goleada por 4-0 a una muy buena selección Colombia. El resultado puede ser engañoso pues hasta el minuto 80 tan solo vencía por un solo gol. Pero después se abrió la lata del fútbol y arrolló a una selección Colombiana que mostró un juego muy atractivo.

Así pues, Ecuador lidera su grupo con 4 puntos empatado con Brasil pero por mayor número de goles comanda la clasificación que se pone muy bien para pasar a la siguiente ronda. Las expectativas no pueden ser mejores para esta selección ecuatoriana que está mostrando una experiencia y madurez muy importante. El futuro del fútbol colombiano no puede estar en mejores manos, ahora solo queda animar a la selección ecuatoriana Sub 17 para que pueda llegar lo más lejos posible.

