¿Quién no conoce algún jugador ecuatoriano de fútbol? El fútbol de Ecuador es uno d los más representativos a nivel mundial, no hay década de fútbol en el que el fútbol ecuatoriano no haya sido un referente para el fútbol mundial. Las mejores competiciones de fútbol ecuatoriano puedes seguir las mejores páginas de deportes y apuestas deportivas ecuador consulta fechas y resultados además de disfrutar del fútbol de un modo más emocionante y distinto.

Son muchas ligas europeas que valoran el perfil futbolístico de los jugadores de Ecuador, pues son muy polivalentes tanto en defensa como en ataque. Las ligas europeas se nutren de jugadores ecuatorianos buscando la rapidez y calidad de ataque y la solidez defensiva, lo que vale que sean muy demandados en diferentes países europeos.

Según diferentes medios futbolísticos existen unos 31 futbolistas ecuatorianos repartidos por distintas ligas europeas, jóvenes promesas y algunos jugadores ya consolidados. Veamos algunos de los jugadores ecuatorianos más destacados que tiene la oportunidad de disfrutar de las mejores ligas de Europa ¡Toma nota!

En la Premier League existen una serie de jugadores ecuatorianos que están teniendo la oportunidad de disfrutar de la considerada mejor liga del mundo. El equipo del Brighton que ocupa una privilegiada posición en la tabla de la clasificación para encontrarnos nada más y nada menos a tres ecuatorianos: Estupiñán, Caicedo y Sarmiento. Los jugadores ecuatorianos de este equipo están teniendo una gran relevancia importante sobre la buena marcha en esta temporada. También podemos encontrar al compatriota Joel Valencia en el Brentford.

- Advertisment Article Inline Ad -

En la Bundesliga alemana encontramos tan solo dos jugadores ecuatorianos que luchan por hacerse un hueco en el fútbol de élite europeo. Piero Hincapié viste la camiseta del Bayern Leverkusen el equipo liderado por Xabi Alonso que está haciendo una segunda vuelta de ensueño. También nos encontramos a Carlos Gruezo en el Augsburgo.

En la liga española es donde más podemos ver y disfrutar de jugadores ecuatorianos, una base clave para muchos equipos de esta liga. En el Valladolid de la Liga se encuentran Gonzalo Plata y Stiven Plaza parte importante del plantel para lograr una deseosa permanencia, objetivo difícil pero que hasta el momento lo están consiguiendo. En otro equipo de la Primera división, Osasuna, juega el jugador Kike Saveiro.

Pero también en la compleja Liga Smartbank los jugadores ecuatorianos son parte importante de equipos como el Leganés con Alex Coello o en la UD Las Palmas donde Erik Ferigra. Una última mención especial para el jugador Diego Almeida que se encuentra en las categorías inferiores del FC Barcelona, una esperanza y perla del fútbol ecuatoriano.

Como has podido comprobar son muchos los jugadores ecuatorianos que intentan abrirse camino en el competitivo futbol europeo, sumando una gran experiencia que les va a ser muy positiva a lo largo de toda su carrera como futbolistas. No hay duda que el fútbol ecuatoriano sigue de moda y en alza, los diferentes perfiles de jugadores de fútbol son y serán un referente para las mejores ligas de fútbol del mundo.

Confirmado.net