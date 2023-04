El primer ministro chino, Li Qiang, pidió esfuerzos persistentes para mejorar la conducta del Partido y construir un Gobierno limpio que brinde una fuerte garantía para un desarrollo de alta calidad y un buen inicio para la construcción integral de un país socialista moderno.

Li, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), hizo las declaraciones en una reunión del Consejo de Estado sobre una gobernanza limpia.

Ding Xuexiang, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y viceprimer ministro chino, presidió la reunión. A ella asistió Li Xi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y secretario de la Comisión Central de Control Disciplinario del PCCh.

Al señalar que mejorar la conducta del Partido y construir un Gobierno limpio es un componente importante del ejercicio pleno y riguroso del autodisciplinamiento del Partido, Li Qiang dijo que el Gobierno debe hacer avanzar este autodisciplinamiento y seguir comprometido con la mejoría de la conducta del Partido y la construcción de un Gobierno limpio.

El Gobierno debe fortalecer su credibilidad y capacidad administrativa para ganarse la confianza del pueblo y servir mejor al pueblo, indicó, y enfatizó que se deben hacer esfuerzos para construir un Gobierno basado en la ley, innovador, limpio y orientado al servicio.

Este año es el primero de la implementación plena de los principios directrices del XX Congreso Nacional del PCCh. Se deben hacer esfuerzos tenaces para implementar la decisión de ocho puntos de la dirigencia central del Partido sobre el mejoramiento de la conducta del Partido y del Gobierno, y para corregir las prácticas del formalismo, el burocratismo, el hedonismo y la extravagancia, dijo el primer ministro.

Se debe trabajar para garantizar que los funcionarios no se atrevan, no puedan y no quieran ser corruptos y se debe prevenir y castigar estrictamente la corrupción en áreas clave, agregó.

Con información de Agencia Xinhua