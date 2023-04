El compositor japonés y ganador del premio Oscar, Ryuichi Sakamoto, falleció el 28 de marzo, a la edad de 71 años, comunicó este domingo la agencia de noticias Kiodo.

En junio de 2022, Sakamoto dijo que luchaba contra un cáncer en estado 4.

El artista nació el 17 de enero de 1952 en Tokio, comenzó a estudiar escritura musical a la edad de 10 años. En 1978, formó con Haruomi Hosono y Yukihiro Takahashi la banda de música electrónica Yellow Magic Orchestra.

El artista compuso las bandas sonoras de varias películas famosas, en particular de The Last Emperor (El último emperador), por lo que ganó Oscar, Grammy y Globos de Oro, The Sheltering Sky (El cielo protector), por lo que también ganó Globos de Oro, y Little Buddha (Pequeño Buda).

En los últimos años, el artista participaba activamente en el movimiento contra la energía nuclear a raíz del accidente nuclear de Fukushima en 2011, provocado por un terremoto y tsunami devastadores.

En 2009, Sakamoto fue condecorado con la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia por su contribución a la música mundial.

De acuerdo con el diario El País, Sakamoto desarrolló un pop intelectual y refinado a través de alianzas siempre múltiples y de alto perfil: Bootsy Collins, Iggy Pop, Robbie Robertson (The Band) o aquella insólita aproximación al We Love You, de The Rolling Stones, de la mano de Brian Wilson (The Beach Boys) y Robert Wyatt para el álbum Beauty (1989).

Además, fue referente mundial de la comunidad LGBTI a partir del beso con David Bowie, una circunstancia que exhibía con indisimulado orgullo.

Con información de Agencia Sputnik / El País