El River Plate le ganó 2-0 a domicilio al Sarmiento de Junín y quedó como único líder de la Liga Profesional del fútbol argentino, tras el desarrollo de la octava fecha.

Su goleador Lucas Beltrán (7m -penalti-) y Agustín Palavecino (74m) le dieron la victoria a los dirigidos por Martín Demichelis, que suman 18 puntos y pasaron al frente de la clasificación.

El que resignó la punta en soledad fue el San Lorenzo (16) tras su caída 0-1 en Rosario ante el Newell’s Old Boys (14), que se impuso con tanto del paraguayo Jorge Recalde (77m).

Con 14 unidades se ubican, además del Newell’s, otros cuatro equipos: el Defensa y Justicia, el Racing Club, el Lanús y el Rosario Central.

En la Bombonera, de Buenos Aires, el público local reprobó otra pobre actuación del Boca Juniors (11), que acumuló su segunda derrota consecutiva, esta vez 2-3 ante el Instituto de Córdoba (13).

Además, el Gimnasia (8) se quedó con el clásico de la ciudad de La Plata luego de 13 años sin poder vencer al Estudiantes (8), 2-1 como local tras revertir un 0-1.

El Independiente (8) se quedó sin su entrenador, Leandro Stillitano, después de sufrir un agónico empate 2-2 en su casa con el colista Colón de Santa Fe (5).

El Racing, en cambio, le ganó 3-1 de visita al Unión de Santa Fe (7) y se acomodó en la pelea por las primeras posiciones.

La jornada se cerró este martes con un partido: el Vélez Sarsfield (12), en la segunda presentación del ex seleccionador de Perú Ricardo Gareca, goleó 4-0 como local al Central Córdoba de Santiago del Estero (8).

Mateo Retegui (Tigre), convocado recientemente al seleccionado de Italia, sigue siendo el máximo artillero del certamen con 6 tantos, pese a que lleva tres encuentros sin convertir.

La novena fecha se disputará entre el jueves 30 de marzo y el lunes 3 de abril, ya que el jueves 23 y el martes 28 de marzo jugará el seleccionado argentino dos amistosos, ante Panamá y Curazao.

En el menú de partidos se destacan River vs. Unión, Barracas Central vs. Boca, San Lorenzo vs. Independiente, Racing vs. Huracán e Instituto vs. Talleres.

Con información de Agencia Xinhua