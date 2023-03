La vacunación contra la Covid-19 en Ecuador, en la que la cooperación de China ha sido fundamental, logró que tres años después del inicio de la pandemia en el país sudamericano se viva una completa normalidad, según consideran expertos sanitarios, exfuncionarios y miembros de la comunidad.

El médico epidemiólogo Alberto Narváez, profesor de la pública Universidad Central de Ecuador, afirmó en diálogo con Xinhua que la cooperación que China brindó al país sudamericano desde el inicio de la pandemia fue muy valiosa para el control de la emergencia sanitaria.

«Valoro esta cooperación porque se reflejó en salvar vidas. El aporte de China ha sido super importante con (la vacuna) Sinovac, principalmente», dijo.

Agregó que su país «ha recibido (de China) donaciones de insumos, mascarillas, equipos, trajes de protección, y eso ha sido también muy beneficioso».

- Advertisment Article Inline Ad -

Por su parte, el exviceministro de Salud de Ecuador Xavier Solórzano, quien desempeñó el cargo en pleno inicio de la pandemia, destacó en su momento la cooperación de China para enfrentar la enfermedad.

«La relación con China ha sido muy activa y determinante en fortalecer la respuesta que como país hemos podido dar a la pandemia», dijo Solórzano en entrevista con Xinhua.

En su opinión, China compartió información útil a través de videoconferencias, sobre todo, su experiencia sobre el brote y las herramientas terapéuticas disponibles en ese momento, lo cual «fue de mucha ayuda para nuestros profesionales médicos para el combate del virus».

En ese contexto, el epidemiólogo Narváez, dijo que sin duda la cooperación de China cambió la realidad de Ecuador, país que en el inicio de la pandemia se hallaba a merced de la COVID-19 con miles de contagiados y muertos, convirtiéndose en uno de los más afectados en América Latina.

Con la paulatina llegada de lotes de vacunas chinas, Ecuador inició un plan masivo de vacunación impulsado por el actual Gobierno de Guillermo Lasso, que se propuso inmunizar a nueve millones de ecuatorianos en 100 días, meta que se cumplió.

Hasta el 14 de marzo pasado, en Ecuador se han aplicado 39.553.614 dosis de vacunas contra la Covid-19, de las cuales 19.397.320 dosis corresponden a Sinovac. Y las dosis aplicadas de las vacunas chinas ocupan más de la mitad de todas las vacunas aplicadas en Ecuador.

«La cantidad de vacunas que se usaron de Sinovac en Ecuador fue bastante alta y contribuyó mucho a bajar la mortalidad, a tal punto que ahora la gente piensa que se acabó la Covid-19», dijo Narváez.

Agregó que la vacuna de Sinovac es una «vacuna muy segura» por lo que, en febrero de 2022, Ecuador autorizó su aplicación a menores de tres y cuatro años, así como en adolescentes.

Ciudadanos consultados por Xinhua en las calles de Quito, la capital del país, también expresaron su confianza por la vacuna china y destacaron el apoyo recibido por el país asiático para superar la pandemia.

«Recibí las dos primeras dosis de la vacuna de Sinovac y no tuve ningún efecto adverso, pese a que soy una persona con problemas de hipertensión y sobrepeso. Me fue bastante bien, yo solo tuve una gripe fuerte, pero no tuve que recurrir a oxígeno, ni nada», dijo Omar Torres, de 65 años y padre de familia.

Por su parte, María Benítez, empleada pública de 38 años, consideró «muy importante» el apoyo de China para salir de la pandemia.

«Creo que nos dieron una mano en el momento preciso cuando los contagios subían de manera acelerada, como en mi familia, porque muchos nos infectamos del virus. Teníamos mucho miedo por las muertes que habían en el país, China nos donó vacunas para tener menos riesgo de morir», señaló.

A su vez, el taxista Ignacio Morales, de 54 años de edad, quien recibió dos dosis de Sinovac, destacó la cooperación de China, sobre todo, con las vacunas.

«Eso, a mi modo de ver, mejoró la situación de la pandemia porque, al principio cuando hubo el brote, la gente quería vacunarse, pero no había las inyecciones contra ese virus. Yo recuerdo que había desesperación, pero luego cuando ya llegaron las vacunas, principalmente, las de China, como que todo cambió y de a poco los contagios eran más leves», comentó.

Con información de Agencia Xinhua