El Gobierno de Venezuela anunció este jueves que no firmará ningún acuerdo con un sector de la oposición de ese país hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU.

«Con toda responsabilidad digo, Venezuela no va firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté cien por ciento libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Obama, no lo vamos a hacer», detalló el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez.

El presidente del parlamento ofreció estas declaraciones en un acto en el centro de Caracas, en el marco de la conmemoración del Día del Antiimperialismo Bolivariano, fecha que se instauró con el objetivo de resaltar la resistencia de los venezolanos frente a las más de 900 sanciones que pesan contra la nación caribeña.

En la actividad también participaron el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa (2007-2017), diplomáticos y otras autoridades nacionales.

Rodríguez afirmó que la resistencia de los ciudadanos ha sido clave en el proceso que enfrentó el país suramericano.

De acuerdo con el Gobierno, Venezuela solo percibió en los últimos años el uno por ciento de lo que debía recibir a causa de las sanciones.

En enero, el presidente Nicolás Maduro señaló que el país dejó de percibir desde el 2015, 232.000 millones de dólares por las sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

El 2 de marzo, el Gobierno emitió un comunicado en el cual rechaza la extensión de la orden ejecutiva 13962, emitida en 2015 por el entonces presidente de EEUU, Barack Obama (2009-2017), la cual señala al país como una «amenaza inusual».

La orden ejecutiva emitida por el Gobierno del expresidente Obama plantea sanciones y restricciones de visa para varios altos funcionarios de inteligencia y seguridad venezolanos.

Con información de Agencia Sputnik