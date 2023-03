El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, visitó el 6 de marzo por la tarde a los asesores políticos nacionales de la Asociación Nacional de Construcción Democrática de China (ANCDCh) y de la Federación Nacional de Industria y Comercio de China (FNICCh), quienes asisten a la primera sesión del XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh).

Xi Jinping participó en la reunión grupal conjunta y escuchó sus comentarios y sugerencias. Destacó que el Comité Central del Partido siempre se ha adherido a las «dos no vacilaciones» [no vacilar en consolidar y desarrollar la economía de propiedad pública, ni en estimular, apoyar y guiar el desarrollo de la economía de propiedad no pública] y a las «tres no alteraciones» [el estatus y el papel de la economía de propiedad no pública en el desarrollo económico y social de China permanecen inalterados; la política de estimular, apoyar y guiar el desarrollo de la economía de propiedad no pública permanece inalterada; la política de comprometernos a crear un entorno favorable y ofrecer más oportunidades para el desarrollo de la economía de propiedad no pública permanece inalterada], y siempre ha tenido la convicción de que las empresas privadas y los empresarios privados «pertenecen a nuestra propia familia».

En este sentido, se debe guiar a las empresas y a los empresarios privados para que comprendan correctamente las directrices y políticas del Comité Central del Partido, refuercen la confianza, avancen sin carga y se desarrollen con coraje, contribuyendo al desarrollo sano y de alta calidad de la economía privada.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, Xi Jinping, en nombre del Comité Central del PCCh, extendió sus felicitaciones y mejores deseos a las diputadas, asesoras y empleadas de las Dos Sesiones anuales, a las mujeres de todos los grupos étnicos y todos los sectores de la sociedad del país, incluidas las compatriotas en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao, la región de Taiwan y en el ultramar.

Wang Huning, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y moderador de la reunión del presidium de la primera sesión del XIV Comité Nacional de la CCPPCh, Cai Qi y Ding Xuexiang, miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh, se unieron a la visita y a la deliberación.

En la reunión grupal conjunta, seis asesores políticos, entre ellos Zeng Yuqun, Xie Dong, Liu Zhendong, Chen Xiaoping, Xie Ru y Sun Dongsheng, tomaron la palabra en torno a los temas como la ocupación de las posiciones dominantes del sector de nueva energía mundial, el apoyo financiero a la innovación científica y tecnológica, la creación de mejores condiciones para el desarrollo de empresas pequeñas y medianas, la promoción del desarrollo de alta calidad de la economía de plataformas, el fomento de la vigorización de las industrias rurales y la potenciación de las ventajas y la vitalidad de la economía no pública.

Tras escuchar con atención las intervenciones de asesores, Xi Jinping pronunció un importante discurso. Dijo que estaba muy contento de venir a visitar a los asesores políticos nacionales de la ANCDCh y de la FNICCh y a intercambiar opiniones con ellos. Expresó sus cordiales saludos, en nombre del Comité Central del PCCh, a los asesores políticos presentes, a los miembros de la ANCDCh y la FNICCh, a las personalidades de las economías de propiedad no pública y a todos los miembros de los comités de la CCPPCh.

Xi Jinping subrayó que, el año 2022 reviste una gran importancia en la historia del Partido y del país. De cara a un tempestuoso entorno internacional y al impacto de múltiples factores inesperados dentro del país, a través de la lucha unida y tenaz de todo el pueblo, cumplimos varias tareas de gran importancia y de efecto a largo plazo y logramos resultados fructíferos en la causa del Partido y del país.

El PCCh celebró con éxito su XX Congreso Nacional, trazando un magno esquema para la construcción integral de un país socialista moderno. A pesar de dificultades y desafíos como la pandemia de COVID-19, llevamos a cabo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing según lo previsto, de forma segura y sin contratiempos.

Optimizamos y ajustamos dinámicamente las políticas y medidas de prevención y control contra la COVID-19, gracias a lo cual logramos realizar una transición estable en un tiempo relativamente corto y mantenemos en la lista de los países con la menor tasa de mortalidad del mundo. Conseguimos una victoria importante y decisiva en la prevención y el control de la pandemia de la Covid-19.

Aplicamos de forma completa, acertada y general la nueva concepción del desarrollo, estructuramos con empeño una nueva configuración del desarrollo, y promovimos el desarrollo de alta calidad. Frente a la inflación global que renovó el record durante estos más de 40 años, el índice general de precios de nuestro país se mantuvo estable y el crecimiento económico anual llegó al 3 %, que es destacado entre las principales economías del mundo. Fue nada fácil obtener estos éxitos.

Xi Jinping señaló que los cinco años transcurridos desde el XIX Congreso Nacional del Partido han sido singulares y extraordinarios en extremo. Frente a los bruscos vaivenes en el entorno externo y un aumento significativo de los factores inciertos e impredecibles, especialmente los países occidentales con Estados Unidos al frente nos han impuesto un impedimento, asedio y presión omnímodos, el desarrollo de nuestro país ha enfrentado a desafíos severos y sin precedentes.

Al mismo tiempo, también nos enfrentamos a múltiples dificultades dentro del país, como el rebrote de la pandemia de leña Covid-19 y el aumento de la presión a la baja del crecimiento económica.

Nos adherimos a la tónica general del trabajo consistente en la pugna hacia un progreso basado en la estabilidad, salimos al encuentro de las adversidades y afrontamos serenamente la situación. No creímos en el mal, no temimos a la presión ni la eludimos.

Por lo que logramos obtener un crecimiento del PIB medio anual del 5,2 %, y conseguir en el plazo fijado la victoria en la batalla de asalto de plazas fuertes en la liberación de la pobreza.

Hemos culminado en el plazo previsto la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y cumplido el objetivo de lucha establecido para el primer centenario, impulsando así la consecución de éxitos trascendentales de la causa del Partido y del país que concitan la atención del mundo, y la construcción integral de un país socialista moderno en la nueva expedición. Los logros de estos últimos cinco años son el resultado de la lucha unida de todo el Partido y el pueblo de todo el país, y también de la contribución de todos los miembros de comités de la CCPPCh.

Xi Jinping subrayó que, ante los cambios profundos y complejos del entorno internacional y nacional, se debe mantener la calma y la determinación, buscar un progreso basado en la estabilidad, actuar con dinamismo, y unir para una lucha intrépida.

Mantener la calma y la determinación supone observar con tranquilidad los bruscos cambios de la situación internacional y afrontar con aplomo a diversos riesgos y desafíos.

No solo detectemos certeramente los cambios, respondamos a ellos con una actitud científica y tomemos la iniciativa de optimizar y ajustar de manera oportuna las estrategias y políticas, sino también mantengamos la firmeza estratégica, cumplamos los objetivos fijados con esfuerzos tan tenaces como los de los bambúes arraigados en la roca, no tengamos miedo a los riesgos y avancemos con firmeza hacia los establecidos objetivos estratégicos. Buscar un progreso basado en la estabilidad y actuar con dinamismo implica mantener estables la dirección general, las directrices, las políticas y la disposición estratégica, e implica también ser lo más proactivo y rápido posible para obtener el mejor resultado sin detenerse.

La fuerza nace de la unidad. En estos años hemos afrontado diversos riesgos y desafíos que llegaron uno tras otro, y nos hemos topado con una y otra batalla, y cada una de ellas se ha ganado con la unidad de todo el pueblo y con la tenaz lucha. En un período del futuro, los riesgos y desafíos que enfrentaremos no harán sino aumentar y ser más severos. Solo cuando todos nosotros aunamos nuestras voluntades y fuerzas, nos ayudamos unos a otros a superar las dificultades, y mostramos la audacia y la sabiduría en la lucha, obtendremos las nuevas y mayores victorias.

Xi Jinping indicó que la economía no pública constituye una fuerza importante para la gobernación a largo plazo de nuestro Partido, que une y dirige al pueblo de todo el país para lograr los objetivos de lucha fijados para los dos centenarios y materializar el sueño chino de la gran revitalización de la nación china. Siempre hemos tenido la convicción de que las empresas privadas y los empresarios privados «pertenecen a nuestra propia familia», y les brindamos apoyo y orientación cuando encuentran dificultades y están confundidos.

Es necesario optimizar el entorno de desarrollo de las empresas no públicas, eliminar las barreras institucionales que restringen su participación justa en la competencia del mercado, salvaguardar los derechos de propiedad de dichas empresas y los derechos e intereses de sus empresarios de conformidad con la ley, cumplir con los requisitos del trato igualitario de las empresas estatales y las no públicas mediante ley y reglamentos, fomentar y apoyar el desarrollo y robustecimiento de la economía no pública y las empresas privadas a fin de estabilizar las expectativas y reafirmar la confianza del mercado.

Debemos trabajar activamente por el despliegue del papel de las empresas no públicas en la estabilización del empleo y la promoción del aumento de los ingresos, tomar medidas más eficaces para apoyar el desarrollo de las pymes y microempresas, las personas que trabajan por cuenta propia y las empresas de plataformas, para que tengan un papel más importante en la creación de empleos, la expansión del consumo y la competencia internacional. Hay que poner en práctica la construcción de unas relaciones cordiales y limpias entre los organismos gubernamentales y las empresas no públicas, ayudar a estas empresas y los empresarios privados a librarse de sus inquietudes y dificultades, para que puedan trabajar con manos libres, avanzar con cargas más ligeras y concentrarse en el desarrollo sin desviación. Es menester reforzar la conducción ideológica y política, guiar a las empresas no públicas y a sus empresarios para que comprendan correctamente las directrices y las políticas del Comité Central del PCCh como las «dos no vacilaciones» [no vacilar en consolidar y desarrollar la economía de propiedad pública, ni en estimular, apoyar y guiar el desarrollo de la economía de propiedad no pública] y las «dos sanos» [promover el sano desarrollo de las economías de propiedad no pública y el sano crecimiento de sus personalidades], con el fin de que ellos puedan eliminar sus preocupaciones, quitarse de encima los fardos y conseguir el desarrollo con audacia.

Xi Jinping enfatizó que el desarrollo de alta calidad ha planteado nuevas exigencias a la economía no pública. Las empresas no públicas deben poner en práctica la nueva concepción del desarrollo; comprender profundamente las deficiencias existentes en el desarrollo de la economía no pública y los desafíos que afronta; cambiar su modelo de desarrollo, reajustar su estructura sectorial y transformar su fuerza motriz del crecimiento; persistir firmemente en sus actividades principales, fortalecer la economía real, y seguir conscientemente el camino del desarrollo de alta calidad.

Las empresas no públicas que cuenten con las capacidades y condiciones necesarias han de intensificar la innovación independiente y desplegar mayor función en el impulso de la independencia y autosuperación de la ciencia y tecnología y la transformación de sus logros.

Se ha de activar el vigor de la inversión de los capitales privados, alentar y atraerlos para que participen más en la construcción de los importantes proyectos estatales y los prioritarios de cadenas sectoriales y de suministro, haciendo mayor contribución a la estructuración de la nueva configuración del desarrollo y el impulso del desarrollo de alta calidad.

Es necesario regularizar y orientar conforme a la ley el sano desarrollo de los capitales de diferentes índoles, al tiempo que prevengamos y neutralicemos efectivamente los riesgos financieros sistémicos, creando un entorno de competencia leal para las empresas de los diversos tipos de propiedad, en el cual se compitan por el desarrollo.

Xi Jinping señaló que la modernización china consiste en la modernización de la prosperidad común para todos.

Las empresas, ya sean estatales o no públicas, son una fuerza importante para promover la prosperidad común y deben asumir esta responsabilidad social. Los empresarios privados deben reforzar los sentimientos por la familia y la patria, implementar conscientemente el pensamiento del desarrollo centrado en el pueblo, y aumentar el sentido de la responsabilidad y de la misión de ser personas que prosperen primero en cuanto a la ayuda a los demás en pro de la prosperidad común.

Las empresas no públicas deben establecer activamente en ellas las armoniosas relaciones laborales y promover la estructuración de una comunidad de intereses de todo el personal, para que los logros del desarrollo empresarial beneficien más equitativamente a todos los empleados.

Las empresas y empresarios privados han de hacer la gestión estrictamente de acuerdo con la ley y los reglamentos, desarrollar el espíritu emprendedor y esforzarse por ser modelos en el patriotismo, la dedicación al trabajo, la gestión en acatamiento de la ley, la innovación y la retribución a la sociedad. Es debido que hereden y desarrollen las virtudes tradicionales de la nación china, participen activamente y lancen las iniciativas de bienestar público y caritativas, y sean responsables, leales y con amor mientras se enriquecen.

Shi Taifeng, He Lifeng, Hao Mingjin y Gao Yunlong asistieron a la reunión grupal conjunta.

Con información de Agencia Xinhua