El exjefe de Estado ecuatoriano resaltó que la actual ola progresista en Latinoamérica está necesariamente unida a la primera, la cual dijo inició a finales de los años 90’s con el triunfo en las urnas de Hugo Chávez en Venezuela, tras lo cual comenzaron a llegar gobierno no de derecha a Brasil, Chile y Bolivia, junto a la Revolución Ciudadana en Ecuador.

«Entre 2002 y 2014 fue el momento en el que, de 10 países en Latinoamérica, ocho de América del Sur tenían gobiernos de izquierda. En algunos países fue inédito, como en Paraguay, que siempre había sido gobernado por el bipartidismo de derecha. Fueron gobierno muy exitosos, muy fuertes, con apoyo legislativo», expresó Correa en entrevista con Gabriela Rivadeneira en el programa Lo personal es político, de Radio La Calle.

Pero, recordó, que en 2014 se produjo una arremetida de la derecha basado en la judicialización de la política, con el lawfare, sumado a los cambios en los mercados internacionales de 2015 que se tradujo en menos ingresos para muchos países, que sustentó el avance de la derecha hacia el poder nuevamente, a través de vías democráticas o no.

Correa catalogó el regreso de la derecha al poder como una restauración conservadora, «que comenzó a morir más rápido de lo que le tomó nacer y comenzamos a recuperar a lo largo y ancho de Nuestra América, no sólo en Suramérica, sino por ejemplo también el triunfo de Xiomara Castro de Zelaya en Honduras (Centroamérica)» en 2021.

Sin embargo, señaló que «ahora enfrentamos a una derecha mucho más preparada, dispuesta a todo para evitar los cambios que logramos a principios de siglo».

Aseguró, que si bien ambas olas progresistas están unidas por múltiples factores, en la segunda los gobiernos de izquierda son un poco más débiles, por la ausencia de apoyo en los órganos legislativos o parlamentarios y por el hecho de «enfrentarse a una derecha mucho más preparada dispuesta a todo para mantener el estatus quo».

También, como diferencias entre ambos procesos políticos del siglo XXI, el economista refirió que «en la primera ola progresista, por supuesto que teníamos diferencias, pero había una confianza mutua, fraternidad. Pero ahora vemos a Gabriel Bóric atacar a Venezuela, desconociendo lo que ha debido soportar el pueblo venezolano frente al bloqueo y las sanciones unilaterales».

Robo de la democracia

Correa planteó que la derecha ha robado la democracia a los pueblos, al reflexionar que a través del lawfare se encarceló a Lula y con ello, según plantea, se allanó el terreno para que Bolsonaro ascendiera al poder en Brasil, lo cual comparó con la persecución política en su contra que, a su juicio, ayudó a que Guillermo Lasso llegara a la presidencia de Ecuador.

«Entendamos que con el lawfare, con la judicialización de la política, no sólo te roban tu reputación y tus derechos políticos sino que le roban la democracia a la gente (…) Si a Lula no lo metían preso, Bolsonaro nunca habría sido presidente. Si a mi no me hubiesen sacado una sentencia por influjo psíquico horas antes de la inscripción como candidato, con lo cual tenía inmunidad para regresar al país, Lasso jamás habría sido presidente», sentenció Correa.

«Les están robando la democracia. Lula era representante del partido político más importante de Brasil. Yo era representante del partido político más importante del Ecuador. Le están robando a la gente la opción de elegir, les están dejando sin derecho a elegir», añadió el expresidente ecuatoriano.

Celac es la alternativa

El exgobernante ecuatoriano también se refirió a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), sobre la cual deber ser el foro en el que los países de la región procesen sus diferencias o coincidencias y a través del cual, como bloque, se acuda a cualquier discusión en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Resaltó que los jefes de Estado presentes en la fundación del organismo regional, incluyéndole, cometieron el error de no acordar la creación de una secretaría permanente de la Celac que le represente a nivel ejecutivo, para fortalecer su estructura.

«No nos pusimos de acuerdo. Se pudo haber hecho un esfuerzo adicional. La Celac, para sacarla adelante, necesita una estructura permanente y un alto ejecutivo que la represente», señaló.

Aseguró que Ecuador siempre consideró que la Celac debió ser la alternativa para la región, al argumentar que «no tiene sentido tener problemas e ir a discutirlos unilateralmente a la OEA en Washington».

Por Manuel F. Díaz