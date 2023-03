Argentina vuelve a estar en lo más alto en el mundo del fútbol. La consecución del Mundial de Qatar ha elevado a los altares a Leo Messi y a una generación de futbolistas que la afición no olvidará jamás. El fútbol es más que una religión en Argentina, en las mejores webs deportivas no hay duda ante la pregunta ¿en qué deporte apostar en argentina? El fútbol se situará en el primer lugar de las opciones a seleccionar.

Los premios The Best han vuelto a confirmar que Argentina sigue siendo la dominante en el futbol Mundial. Si bien los premios The Best coronan a los mejores durante en un año natural de fútbol, en año de Mundial este es un factor desnivelador para escoger a los mejores del mundo del fútbol.

Ni la excepcional temporada que ofreció el Real Madrid con sus trofeos de Liga y Champions League sirvieron para hacer sombra a la gesta del equipo nacional argentino. Ni el entrenador triunfador Carlo Ancelloti, ni el gran Benzema o el salvador Courtois fueron protagonistas de esta discutida gala para muchas personas.

Aun así, nadie ha podido discutir el merecimiento de los galardonados argentinos. En primer lugar fuel turno para el mejor portero. El Dibu Martínez se proclamó mejor portero del año. No hay duda que ha sido una de las piezas básicas para logra el deseado Mundial de Qatar de 2022.

El portero del Aston Villa fue determinante no solo en la tanda de penaltis de la final, también en las anteriores. Todo el mundo recuerda la última parada antes del pitido final del Mundial. El Mundial del Dibu Martínez ha sido espectacular con un rendimiento de gran nivel.

Para mejor entrenador Ancelloti partía con una factura de trofeos mayor que cualquier otro candidato, pero la fiesta Argentina no podía fallar. Scaloni se llevó el título al mejor entrenador del año. Otra vez el Mundial es un factor de más valor. No hay duda que Scaloni cogió un quipo desecho y con la moral muy baja, supo ver la situación aplicar las soluciones necesarias para mejorar un equipo sólido, competitivo y creíble. Mucho mérito el trabajo de Scaloni con la selección.

La nota emocionante la dio el trofeo a la mejor afición, que fue para una merecida argentina. La afición más numerosa, bulliciosa y amante de su equipo del Mundial ha sido Argentina con una gran diferencia frente a otras aficiones que apenas se las vio ni escuchó.

Por último, llego el momento de Messi, el trofeo de mejor jugador del año recayó por todo su rendimiento en el Mundial. El Mundial de Qatar demostró que Messi aun puede ser determinante y dar muestras de su gran fútbol. Jugadores clave para lograr las victorias del equipo argentino. Si hablamos del Mundial, Messi se merece el mejor jugador del fútbol.

Grandes jugadores que competirán el próximo año por ser otra vez los mejores futbolistas del año. La competencia, sin duda alguna, será muy fuerte.

