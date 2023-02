Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino refutó este martes una afirmación falsa de ciertos funcionarios estadounidenses y dijo que existen hechos más que suficientes para mostrar la verdadera naturaleza de Estados Unidos como fuente de problemas en lugar de “defensor de la paz” para el mundo.

Al señalar que Estados Unidos es la mayor fuente de armamento para el campo de batalla en Ucrania, el portavoz Wang Wenbin indicó en una conferencia de prensa diaria que justo ayer la parte estadounidense anunció una ayuda militar adicional por un valor de 500 millones de dólares para Ucrania.

“Eso hace que las personas se pregunten qué pretende Estados Unidos al afirmar falsamente que China está ofreciendo armas, y si a Estados Unidos le parece aceptable decir al mundo que quiere la paz y, sin embargo, se sienta y observa cómo su industria de defensa se llena los bolsillos”, añadió Wang.

“Todos vimos lo que hizo Estados Unidos en Afganistán con su estrategia de ‘luchar hasta el último afgano’. ¿Ahora quiere que Ucrania ‘luche hasta el último ucraniano’?”, preguntó.

Wang subrayó que la asociación estratégica integral de coordinación China-Rusia está construida sobre la base de la no alianza, la no confrontación y no se dirige contra terceros países, y está dentro de los derechos soberanos de dos países independientes.

“No aceptamos el señalamiento con el dedo de Estados Unidos o incluso la coerción dirigida a las relaciones entre China y Rusia”, agregó.

Estados Unidos debe reflexionar seriamente sobre lo que ha hecho, dejar de avivar el fuego o sacar provecho de él y seguir firmemente comprometido a promover las conversaciones de paz, como China ha estado haciendo, dijo Wang.

Con información de Agencia Xinhua

