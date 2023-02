Unas 240 familias ecuatorianas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad recibieron este jueves viviendas gratuitas de corte social construidas por dos empresas chinas en la provincia de Los Ríos, en la región litoral de Ecuador.

Las viviendas, que se inauguraron durante la jornada de manera simultánea, forman parte de dos proyectos habitacionales a cargo de las empresas chinas Sumec Complete Equipment & Engineering Co. Ltd, y de China Camc Engineering Co., Ltd (CAMC), que trabajan desde hace varios años en el país sudamericano.

Por parte de Sumec, se entregaron 140 viviendas construidas en la “Urbanización Valencia”, ubicada en el sector de San Agustín, del cantón Valencia; y de CAMC, 100 casas en una urbanización ubicada en Patricia Pilar, una parroquia rural del cantón Buena Fe.

Las moradas fueron construidas con financiamiento de préstamos de bancos chinos concedidos a Ecuador como parte del programa “Casa Para Todos” del gobierno ecuatoriano, que busca que las familias que viven en situación de pobreza moderada y pobreza extrema, puedan tener su vivienda propia.

La entrega de las soluciones habitacionales se llevó a cabo en emotivos actos con la presencia de autoridades ecuatorianas, representantes de las empresas chinas y los beneficiarios.

En el cantón Valencia, la entrega de las casas contó con la presencia del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, quien afirmó que las mismas cambiarán la “triste realidad” de personas que antes vivían en condiciones precarias.

“Este es un día de alegría muy especial, 240 familias, 140 en Valencia, 100 en Patricia Pilar, pueden disfrutar de su casa propia, de su propio hogar, de un techo seguro con parque de diversiones, con una cancha de fútbol”, dijo Lasso, después de entregar las llaves a una beneficiaria de una vivienda.

Agregó que el 90 por ciento de los beneficiarios de ambos proyectos son mujeres jefas de hogar, algunas de ellas, madres solteras.

“Hoy reciben sus casas de manera gratuita, es por esto que trabaja el gobierno de Ecuador. Aquí lo que vemos son hogares, el punto de encuentro de la familia ecuatoriana”, apuntó.

En esa urbanización, Lasso, recorrió las instalaciones e interactuó con los beneficiarios, además de sembrar un árbol.

En ambos proyectos construidos por las empresas chinas, las soluciones habitacionales entregadas son de tipo interés social, es decir que cumplen con los estándares mínimos de calidad, construcción y habitabilidad; de muro portante de hormigón armado y cuentan con todos los servicios básicos.

Además, cuentan con áreas de recreación, juegos infantiles, casas comunales, locales para generar emprendimientos, parqueaderos, entre otros.

Mientras tanto, en Patricia Pilar, en Buena Fe, se vivió un ambiente festivo marcado por la alegría de los nuevos propietarios al recibir sus viviendas, muchas de las cuales fueron adornadas con globos de colores.

El evento se engalanó con una presentación artística sobre la cultura china que ofrecieron alumnos de la Escuela Internacional Si Miao Wei Hua, ubicada en el vecino cantón Mocache, de la misma provincia de Los Ríos.

En entrevista con Xinhua, Fabián Pesantes, ingeniero y coordinador del proyecto de la empresa china CAMC, dijo que las casas en Buena Fe son 100 por ciento subsidiadas (gratuitas) para familias que vivían en sitios de riesgo.

“Son personas de muy bajos recursos que han estado viviendo en situación de riesgo en zonas afectadas por quebradas, invasiones y situaciones precarias”, indicó.

La urbanización cuenta con facilidades para la movilidad de personas con discapacidad y una vía de acceso de 150 metros lineales de dos carriles.

“Es una gran satisfacción haber culminado el proyecto con éxito (…), la cooperación de la empresa china ha sido efectiva”, añadió, tras señalar que este es el cuarto proyecto habitacional de un total de seis que CAMC ha ejecutado dentro de un contrato global firmado con el gobierno de Ecuador.

Para el apoderado general de la empresa China Camc Engineering Co., Ltd , Zhang Chengyi, la entrega de las viviendas a los beneficiarios en Buena Fe es un acto que le llena de orgullo, ya que se está apoyando a personas que más lo necesitan.

Además, agradeció la confianza del Gobierno ecuatoriano para desarrollar estos proyectos.

“Me siento muy alegre también porque significa que ya tenemos éxito, pero este éxito no solo es de nuestra empresa sino también del pueblo ecuatoriano. Me siento muy alegre por los esfuerzos que hemos hecho para mejorar la vida de la gente. Todos estos proyectos son de beneficio para el pueblo”, señaló Zhang a Xinhua.

Destacó, asimismo, la importancia de la cooperación entre China y Ecuador para desarrollar obras de impacto social, que en el caso de CAMC ha incluido hospitales, parques y un sistema nacional de emergencias.

“La cooperación entre los dos países y el intercambio son importantes, porque ayudan a mejorar la amistad entre los dos países y pueblos, y también para nosotros, como empresa china, este país es muy bueno para desarrollar nuestra empresa y hacer nuestro aporte”, añadió.

Los beneficiarios de las viviendas construidas por CAMC dijeron a Xinhua que esta es una oportunidad de superación de la pobreza y la precariedad en la que antes vivían, a la vez que agradecieron el trabajo de las empresas chinas.

“Estamos agradecidos por lo que nosotros vivíamos en mal estado, en barranco, estábamos en riesgo de que la tierra nos aplastara, cada vez que llovía pisábamos lodo. Ahora nuestra vida ha cambiado tenemos una casa con todos los servicios gracias a Dios”, dijo a Xinhua, Sonia Quiroga, beneficiaria de 49 años.

La mujer, que es ama de casa, comentó que su familia, de siete miembros, está muy contenta y bien agradecida con la empresa china porque “ha ayudado a personas bien necesitadas”.

Las viviendas, que cuentan con sala, cocina, tres dormitorios y un baño, también han llenado de alegría a Lidia Cevallos, otra beneficiaria de 43 años que limpia casas y es madre de tres hijos.

“A mí me ha cambiado la vida tener casa propia porque la verdad que yo tenía nada, así que agradezco el haber sido beneficiada. Ahora estoy mejor, mis hijos están tranquilos, tenemos donde vivir”, dijo a Xinhua, subrayando que ella antes vivía en un cuarto en la casa de una hermana.

Como en todos los proyectos de vivienda social, las personas beneficiarias en la provincia de Los Ríos pasaron previamente por un proceso de selección a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador.

Con información de Agencia Xinhua

