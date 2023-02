Desde los escombros de la Patria destruida por el odio, la codicia neoliberal, víctima de saqueadores nativos y foráneos, cuando creyeron haber eliminado a su enemigo, el Correísmo, aunque se vaya al diablo la economía, surge la esperanza de la Revolución Ciudadana, con una victoria inobjetable. Las grandes mayorías empezamos a soñar en la necesidad de VOLVER A SER PATRIA, con el triunfo en las elecciones seccionales y la victoria del NO en las 8 preguntas de la consulta. La alegría del pueblo surcó la geografía nacional para convertirse en reto por recuperar el Ecuador de todos. Ganamos la Alcaldía y la Prefectura de Quito y Pichincha, con Pabel y Paolita, una dupla de lujo. En Guayaquil y en Guayas, archivamos 31 años del “modelo exitoso” de la 6, eligiendo a Aquiles Álvarez, como Alcalde y Prefecta a Marcelita, nuestra querida Presidenta Nacional de la Revolución Ciudadana. Agréguense las Prefecturas de Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Santa Elena, Cañar, Azuay y Sucumbíos, 60 Alcaldías, numerosos Concejales y miembros de Juntas Parroquiales.

En la otra orilla sintió el porrazo; pero no para dar un paso al costado y aceptar los resultados, como hizo la RC en la segunda vuelta del 2021. Recién al siguiente día se pronunció convocando al diálogo y reconociendo a regañadientes el triunfo del NO, no sin antes decir que “la consulta no era para solucionar los problemas del país”. El Chavo decía “al cabo que ni quería”. Pero en el fragor de la campaña, al tiempo de descalificarnos como delincuentes, narcos y antipatrias, repetía que “la consulta es la solución para los problemas del país”. ¿Cómo dice que dijo?

Ante el rechazo de las fuerzas políticas a su invitación, perurgido por la sugerencia (¿u orden?) imperialista de hacer ganar el SI en la pregunta 1 de la Extradición, se reunió en el “cuarto de guerra” con expertos para el trabajo sucio; y de esos iluminados surgió la peregrina idea de sugerir un fraude sólo para la pregunta 1. Pero es su CNE el que organizó, ejecutó, vigiló y contó los votos ingresados al centro de cómputo. Si hablan de fraude, estarían inculpándose los cinco vocales designados por la omnímoda voluntad de Trujillo, quien se “olvidó” de incluir al representante del mayor Movimiento Político del Ecuador, la Revolución Ciudadana. Entonces son ellos los que estarían cocinando el fraude. Veamos: el denunciólogo acusa a Enrique Pita de correísta, éste viene a Guayaquil y arma el escándalo, con fiscal y periodistas a la mano. No ofendan nuestra inteligencia, los Partidos y Movimientos políticos que intervienen en un proceso electoral tienen un centro de cómputo, donde procesan las copias de las actas que reciben sus delegados en las Mesas. Cometieron la ilegalidad y el atropello de allanar solamente el local de la Revolución Ciudadana, donde el Fiscal que revisó las copias de las actas, constató lo legal del procedimiento; pero se llevó las computadoras.

- Advertisment Article Inline Ad -

La peluconería es insoportable. La señora Estupiñán de Vistazo no pudo esconder su odio al pueblo. Propone para Quito de los Valles, de la “gente de bien”, un Alcalde y otro para la chusma. Racista, clasista, discriminadora. Metidota de mano en las funciones Judicial, Electoral, CPCCS y Legislativa. En la Ejecutiva no, porque le dan metiendo sus relacionados. Y si hubo fraude como alegan, entonces ¡háganse cargo!

Artículo publicado por Juan Cárdenas

Relacionado