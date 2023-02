Escrutado el 100 % de actas para la dignidad de prefecto del Azuay, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Jota Lloret ha ganado la contienda y será el próximo prefecto de la provincia.

“Mi reto personal será acortar la brecha entre ricos y pobres., levantar la bandera del #Azuay una provincia segura, productiva, equitativa”, han sido sus primeras declaraciones luego del éxito electoral.

Lloret expresó su gratitud para el pueblo azuayo, al pueblo cuencano, por el respaldo expresado en las urnas.

Es posible comenzar a disminuir la brecha entre los ricos y pobres, esa política púbica es la que adoptan las sociedades más seguras del mundo, hay que pensar en los temas estructurales, hay que generar empleo especialmente para los chicos, población rural, personas vulnerables, señaló.

En entrevista concedida a La Voz de la Ciudad de Cuenca de la Suprema Estación, indicó que la gente espera trabajo y dedicación, el pueblo azuayo nos ha dado un mensaje que debemos entender.

“Después del Trujillano el nivel de credibilidad que tienen las diferentes instituciones es muy baja; nadie cree en el Ejecutivo, en la justicia, en las autoridades electorales, entre otros.

En este momento lo que nos exige la gente es trabajar, no les importa el color del partido o movimiento político. El país no puede seguir polarizado, la bandera del Azuay es primero, he nacido, he crecido, me he formado en la Revolución Ciudadana, en el progresismo, dijo Lloret.

Confirmado.net

