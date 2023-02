El expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, expresó un sentido mensaje de agradecimiento, gratitud al pueblo ecuatoriano, luego de la exitosa participación de su movimiento en las elecciones seccionales del domingo 5 de febrero.

En su cuenta de twitter publicó el breve mensaje.

Mis primeras palabras solo pueden, deben, deseo que sean de gratitud, infinita gratitud a nuestro pueblo, después de 6 años de persecución atroz de acusaciones cantinflescas, la respuesta del pueblo ecuatoriano una inmensa reivindicación, la recibimos con absoluta humildad.

Hemos ganado 9 prefecturas, más de 50 alcaldías entre ellas la mayoría de capitales de la costa, capitales provinciales, la capital de la República, un triunfo asnillos no lo hubiéramos logrado ni cuando éramos gobierno, ni cuando teníamos el partido mas grande de la historia del país, perfectamente estructurado. Hemos vuelto a ser la Revolución Ciudadana, logrando lo imposible, logrando concretar los sueños que se creían inalcanzables

Frente al llamado del presidente Lasso, un acuerdo nacional no lo podemos aceptar, no es creíble, no es sincero, está repleto de cinismo. Señor Lasso entienda ya cumplió su capricho de ver su retrato colgado en el Salón Amarillo, pero debe entender, por el bien del país, por el bien suyo, que usted es parte del problema, no de la solución. Usted ha sido autor, al inicio cómplice de Moreno, para la tragedia nacional que vivimos.

Finalmente deberíamos estar muy alegres, estamos muy agradecidos, pero no podemos estar alegres, esto ha costado demasiado. Mataron a nuestro candidato a alcalde de Puerto López, el joven empresario, Omar Menéndez. Con el, asesinaron l hijo de un sencillo pescador, joven de 16 años, brigadista nuestro, Carlos González. ¿Se imaginan como está su familia?. Han hundido a la Patria, realmente en una violencia sin precedentes.

Gracias a Dios no lograron destruir nuestra esperanza, el domingo 5 de febrero se ha dado el primer paso para la recuperación de la Patria, continuaremos hasta volver a convertir a Ecuador en el jaguar de América Latina, en ejemplo de América Latina y del mundo entero.

Ecuatorianos, ecuatorianas, volveremos a ser patria.

