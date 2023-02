Desde que hiciesen su irrupción en Internet, las plataformas de casino y juegos de azar en general no han dejado de crecer. Al fin y al cabo, ofrecen más libertad, discreción y privacidad que los establecimientos físicos. Como es obvio, han cambiado mucho a lo largo de los últimos años, lo que nos lleva a preguntarnos cómo serán en el futuro. Vamos a analizarlo.

Una experiencia cada vez más real

Como dijimos antes, los casinos en línea ofrecen muchas ventajas respecto a los casinos físicos. Entre ellas, las más valoradas por los usuarios suelen ser aquellas relacionadas con la privacidad. Esto hace bastante curioso que, en líneas generales, los usuarios demanden cada vez más realismo en este tipo de plataformas.

Pero ¿cómo puede un casino online ofrecer una experiencia similar a la de un casino físico? Principalmente, gracias a algunas nuevas tecnologías y, sobre todo, al metaverso. Hace ya tiempo que casi todos cuentan con ruletas en vivo que permiten a los jugadores entablar contacto entre ellos y disfrutar de una señal en directo. Sin embargo, hay opciones que van mucho más allá.

Estas posibilidades son ofrecidas por los dispositivos de realidad aumentada y realidad virtual. Por ejemplo, gracias a estos dispositivos y al metaverso, podremos adentrarnos en la simulación de un casino virtual y disfrutar de sus diferentes juegos como si estuviésemos en uno de verdad.

Nuevos métodos de pago

Cada vez son más los casinos en línea que han hecho una firme apuesta por el blockchain. Este sistema, que funciona mediante cadenas de bloques de información, garantiza el máximo nivel de privacidad y seguridad en las operaciones. Sin embargo, lo que ha hecho que se convierta en una opción tan popular son las criptomonedas.

Actualmente, las pasarelas de pago para realizar depósitos mediante tarjetas de crédito y débito o monederos electrónicos son cada vez más seguras y fiables. Por desgracia para ellas, ninguna puede alcanzar el nivel confianza que genera blockchain.

Por su lado, cada vez son más los usuarios particulares que tienen bitcoin y otros tipos de criptomonedas. Se trata de productos de inversión que resultan muy interesantes tanto para los usuarios como para los propios operadores de casino, motivo por el que están trabajando para aceptarlos de forma generalizada.

Por ejemplo, las operaciones con criptomonedas, gracias a blockchain, se realizan de forma instantánea. No importa si hablamos de depósitos o de retiros de saldo. Además, no identifican a la persona que realiza la acción, sino que la vincula exclusivamente con un código.



En definitiva, los casinos en línea han cambiado mucho desde que fuese lanzado a Internet el primero allá por finales de la década de 1990. Sin embargo, se trata de un sector que no para de innovar con el propósito de ajustarse lo máximo posible a las demandas y gustos de los jugadores. Por ello, podemos afirmar que, en un futuro próximo, todos los operadores incluirán los elementos que acabamos de citar. Lo que no podemos asegurar es si sucederá en 2, en 5 o en 10 años, por ejemplo.

