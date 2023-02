El expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) afirmó este martes que aún se considera jefe de Estado de este país, a la vez que calificó de “genocida” y “dictador” al actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

“Considero que sigo siendo presidente del Perú, como peruano no reconozco a este Gobierno genocida como representante del Perú. Hablo no solo como presidente, hablo como peruano, este gobierno dictador no nos representa”, dijo en entrevista con el medio español El Salto.

El 7 de diciembre, el exmandatario intentó cerrar el Congreso, así como tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional a través del establecimiento de un “gobierno de excepción”.

Por esta acción, el Congreso lo destituyó de inmediato apelando a la causal constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia.

Castillo fue detenido por la policía e investigado por la fiscalía por el delito de rebelión y conspiración; su acción fue calificada por todas las instituciones del Estado como un intento de quiebre del orden constitucional o golpe de Estado.

Actualmente, el expresidente se encuentra bajo prisión preventiva en un penal de Lima.

Luego de la destitución de Castillo, Perú entró en una grave crisis social y política con numerosas protestas en todo el país, particularmente la zona andina del sur.

Los ciudadanos reclaman la salida de los miembros del Congreso y de la presidenta Dina Boluarte, quien en su momento fue vicepresidenta de Castillo y asumió el poder por sucesión constitucional.

La ciudadanía exige la salida de Boluarte y el Congreso a través del adelanto de elecciones generales.

En las manifestaciones han fallecido, hasta la fecha, 58 ciudadanos en enfrentamientos contra las fuerzas del orden, según datos de la Defensoría.

En la entrevista con el medio español, Castillo afirma que la represión de las manifestaciones ciudadanas de parte del actual Gobierno constituyen “terrorismo de Estado”.

“El uso desmedido de la fuerza… eso no es lo que está ocurriendo nada más. Es masacre. Están matando a mis compatriotas. Hermanos con quien recorrí el Perú, Arequipa, Cusco, Ayacucho (departamentos andinos del sur). Sí, creo que el Perú vive terrorismo de Estado por este gobierno”, dijo el exmandatario.

Asimismo, Castillo señaló que su intento por cerrar el Congreso y tomar las principales instituciones del Estado es un asunto “complicado y complejo de explicar” y que jamás quiso “subvertir el orden constitucional”

“Quise hacer entender a la clase política que el poder popular es la máxima expresión de las sociedades. No quise obedecer a los grupos de poder económicos sociales. Quise poner al pueblo por encima de todo”, dijo el expresidente al respecto.

Por otro lado, indicó que su salida del poder fue una maniobra “organizada principalmente (por) la derecha peruana que sirve a intereses de la derecha internacional, los grupos neoliberales e imperialistas”.

Castillo denunció que la oposición derechista tuvo la intención de que no llegase al poder desde que entró al balotaje para enfrentarse con Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y líder del partido Fuerza Popular (derecha conservadora).

Con información de Agencia Sputnik

