Nos llamó “antipatria”. nos acusó de apoyar el crimen organizado pese a tener a “El Padrino” entre sus filas. Nos dijo “narcodelincuentes” e intentó vernos la cara de idiotas. Ya nada de eso importa… la gente decente le devolvió sus insultos con un rotundo no. ¡Al banquero le dijimos no! ocho veces no a su engaño y a ese audaz intento de venta de humo que le costó al país 18 millones de dólares.

¡#ElPoderDeLaGenteDecente se manifestó con fuerza!



Hoy empieza un nuevo capítulo -uno esperanzado- pero falta mucho aún.



Unidad y humildad en la lucha.#SíHayAlternativa ✊🏾 pic.twitter.com/1aA0TCgsOK — Abraham Verduga Sánchez 🐝 (@VerdugaAbraham) February 6, 2023

Qué tal si la pregunta habría sido: ¿está de acuerdo en que a Guillermo Lasso, presidente de la República, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o continúe en la presidencia hasta que termine su período?

¿Saben cual hubiera sido la respuesta, no?

Exacto…

Ahora bien… estamos contentos, sí, hay razones para la esperanza, pero las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. esto es apenas el comienzo.

Hoy más que nunca necesitamos mantenernos unidos. Unidad y humildad en la lucha, compatriotas. Unidad y humildad para recuperar el tiempo perdido; para reconstruir nuestra democracia; para recobrar las sonrisas y la alegría de vivir sin miedo.

La victoria de la gente decente es abrumadora. el mensaje a los políticos decadentes es muy claro: o rectifican… ¡o se largan!

Ayer demostramos que la indignación puede convertirse en cambio político, el dolor en potencia movilizadora. ayer dejamos claro que la política sí puede salir a las calles y ser diferente.

Hoy debemos caminar hacia algo, no solo en contra de algo. ha llegado el momento de construir horizonte, un país donde quepan todos, sin privilegios para nadie. es la hora de renovar el pacto social, de recuperar ese fin universal por el que valga la pena luchar.

Hoy empieza un nuevo capítulo, pero falta mucho aún. ¡si hay alternativa

Artículo de Abraham Verduga

