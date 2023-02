Hoy se cierra la campaña electoral en Ecuador y desde el viernes debería haber el silencio electoral, de acuerdo a las normativas emanadas por el Consejo Nacional Electoral. Los candidatos realizarán las últimas acciones políticas y cierres de campaña.

En Pichincha, Paola Pabón, actual Prefecta busca la reelección, para ello muestra el trabajo que ha realizado en estos 4 años. En entrevista concedida a radio Pichincha, Pabón hizo un recuento del trabajo desplegado al frente del gobierno provincial e hizo un llamado a votar con conciencia. “NO podemos equivocarnos y apostar a la improvisación”

La candidata de la RC5 impulsa un seguro médico para mujeres sin Seguro Social, Warmi Pichincha, escuelas de deporte para niños y jóvenes, además de un plan vial.

A Paola Pabón, candidata a la reelección por la Prefectura de Pichincha, la campaña le ha parecido dura. Ha evidenciado mucha pobreza y ha encontrado personas con nostalgia y tristeza. Pero no solo en la ruralidad sino en el Quito urbano, que pasa una situación económica difícil. Más allá de vías, canales de riesgo y el impulso a la productividad, se enfocará en lo social.

“Las familias no están comiendo (…). En San Antonio de Pichincha un señor me dijo que en su casa nadie tiene trabajo y que no saben cómo parar la olla”.

En esa línea, Paola Pabón lamentó que la ciudadanía se encuentre en una condición de tristeza y desilusión. Por lo que, subrayó, las elecciones del 5 de febrero van más allá de pensar en las obras que requiere la provincia. Está en juego un modelo, se requiere de gobiernos locales que acompañen a la gente en la crisis.

“No podemos seguir equivocándonos y apostar a la improvisación”.

Así, instó a los abuelos y a los adultos a hablar con los jóvenes, quienes, con razón, sienten molestia por el incumplimiento del contrato social. Y, al no poder estudiar, solo piensan en salir del Ecuador y les da igual el proceso electoral que se aproxima.

“Hay que hablarles a los indecisos, para que no nos equivoquemos. Para así vivir del trabajo, para que los sueños se cumplan, tener mejores condiciones en la familia y en casa”.

Además reconoció que la crisis ha dado lugar a la descomposición de la familia, que ha dejado a niños abandonados. Tal es así que un menor de 13 años, que acudía a las escuelas de fútbol de la Prefectura de Pichincha, fue hallado sin vida. Se suicidó.

“Nuestro interés es seguir trabajando con los niños de Pichincha en las escuelas de fútbol y en otros proyectos como el BMX al estilo libre; crearemos otros espacios para break dance…”.

También destacó el trabajo de los Wambra Pichincha, en donde se habla de la salud sexual y reproductiva. “Hay que buscar conexiones y cuidar lo humano y social”.

Paola Pabón subrayó que para lograr un trabajo complementario y en equipo se requiere que las autoridades de los cantones de Pichincha también sean de la lista 5.

En el caso de Quito, resaltó, la experiencia de Pabel Muñoz, con quien tienen proyectos ambiciosos. Uno es la construcción del Proyecto Bicentenario, que busca resolver el tráfico de Rumiñahui a Quito o la creación de un instituto universitario en Chillogallo.

Así también se refirió a la necesidad de atender a los barrios, que por falta de regularización no cuentan con servicios básicos. Eso ha provocado que los niños y niñas hagan deberes a la luz de las velas.

“Quito no da más para la improvisación. Vamos por quienes demostraron lo que sí sabían qué hacer. Antes contábamos con escuelas; los fines de semana nos enterábamos de la inauguración de hospitales, UPC… Hoy contamos muertos”.

Propuestas

La candidata a la reelección por la Revolución Ciudadana informó que en sus recorridos por Pichincha la gente ha destacado el trabajo que se hace con Warmi Pichincha. Tal es así que le han pedido generar casas para atender a las personas con discapacidad en cada cantón, algo que impulsará.

Anunció la creación de un seguro para mujeres que no estén afiliadas a la Seguridad Social, que hoy no cuentan con un salario digno ni prestaciones. Y precisamente sobre ellas recae la angustia del cuidado de los hijos, por ello Misión Pichincha ampliará su cobertura de salud, a fin de que accedan a dos papanicolaou al año, una mamografía, servicio odontológico y la asistencia de un médico general.

“Las obras se siembran en el corazón de la gente. La Revolución Ciudadana tiene sello y cariño de la gente y esa encuesta nos da más satisfacción”.

Vialidad

Paola Pabón aseveró que la generación de vías permite fortalecer y mejorar la producción, el turismo, empleo y dinamización de la economía. D ahí que en este periodo la Prefectura construyó la carretera Lagunas de Mojanda, Nevado Cayambe, Quito – Nono; Guitig – Pedregal, entre otras.

También dio a conocer que se está empezando la Vía Rosa Mística en Pomasqui. Así como la Oyacachi – Cangahua, misma que permitirá una conexión con Napo. Además de la ruta de los volcanes desde Machachi y Sangolquí a Cotopaxi, para así no tener que pasar por Latacunga.

“Y también vías interparroquiales. Pero le apostamos a una lógica ambiciosa de vías grandes. Así conectaremos Pichincha con Esmeraldas, Imbabura, Napo y por eso la tasa solidaria que defendemos”.

Asimismo señaló que la vía al Nevado Cayambe, por ejemplo, cuesta USD 2.5 millones y la tasa de vialidad permite recolectar USD 200.000 en ese cantón: “Los recursos son menores a lo que necesita la provincia.

