La Federación Estudiantil Universitaria de Ecuador (FEUE) ya anunció que impulsará el “No” en la consulta popular del 5 de febrero, como voto de castigo al gobierno por sus recortes a la educación superior pública, y porque consideran que dicha iniciativa no responde a las necesidades de la sociedad.

“Vamos a castigar a Lasso votando No en la pseudo-consulta popular, puesto que no recoge y no expresa las necesidades las necesidades que tiene en la actualidad la población ecuatoriana”, indicó Nery Padilla, presidente de la FEUE, en entrevista con la Agencia Sputnik.

Tal posición fue colegiada en un reciente congreso que aglutinó a más de 1.500 estudiantes de unas 18 universidades públicas de Ecuador, afiliados a esta FEUE, una de las dos organizaciones de igual nombre que coexisten en el país.

La iniciativa gubernamental que será sometida a consideración de los más de 13 millones de electores contempla 8 preguntas sobre temas diversos, que van desde el medio ambiente, la institucionalidad, hasta la extradición de narcodelincuentes.

Amplios sectores de la sociedad ecuatoriana se cuestionan por qué irán a las urnas por asuntos que no son urgentes para la sociedad como el empleo y la inseguridad.

“La consulta popular no está cercana a lo que necesitamos en este momento; nosotros necesitamos que se le pague al Instituto Ecuatoriano del Seguro Social (IESS); nosotros necesitamos educación; nosotros necesitamos trabajo; nosotros necesitamos seguridad”, aseveró Padilla.

Para el dirigente estudiantil, una las formas de reducir los factores de riesgo para erradicar los niveles de inseguridad es crear capacidades para permitir el ingreso de más estudiantes a las universidades; generar ofertas laborales y aplicar una correcta rehabilitación social.

Agregó que actualmente se contabilizan 1,2 millones de bachilleres que no pudieron continuar estudios y 6 millones de desempleados, lo cual impide erradicar el flagelo de la violencia.

REDUCCIÓN SISTEMÁTICA DEL PRESUPUESTO

El recorte sistemático al presupuesto de la educación superior ha sido sistemático desde 2016, hecho que, en opinión del líder estudiantil, atenta contra las instituciones públicas y abona en beneficio de la educación privada.

“Se le adeuda a las universidades públicas más de 131 millones de dólares desde que comenzaron los recortes presupuestarios en nuestro país en 2016”, aseveró.

No obstante, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha dispuesto para este año un aumento de 12 millones de dólares en el presupuesto anual para la educación superior con respecto al año anterior, cuya proforma para este sector ya había tenido una rebaja importante.

“Es muy contradictorio, porque tenía que ser mucho más presupuesto que en 2022”, indicó.

Nery Padilla señaló la “trampa” del gobierno al decir que el monto es mayor que el año precedente, porque lo que se ha hecho es devolverle a la universidad pública un 30 por ciento de los ingresos de su autogestión.

Por ejemplo, de los ingresos de las universidad en concepto de maestrías y capacitaciones, que van a las arcas del Estado, el gobierno no les devuelve la totalidad, si no apenas un 30 por ciento.

“Por lo tanto con el propio dinero que genera la universidad intentan figurar que hay un aumento, y ese pseudo aumento de 12 millones de dólares no responde a las necesidades de la educación superior”, aseveró.

En ese orden, dijo, se le reduce el presupuesto a las 6 universidades más grandes del país.

Para este año, el gobierno anunció 1.306 millones de dólares para 33 Universidades, pero al menos 15 verían reducidos sus recursos.

Según la subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, Olga Núñez, citada por el diario digital Primicias, las asignaciones aumentan debido al incremento en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Renta, lo cual ha derivado, en su opinión, en el incremento del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo).

QUÉ PASA EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

El dirigente de la FEUE señaló que la universidad pública en Ecuador atraviesa una situación compleja, como la falta de presupuesto para pagar la planta docente, lo cual ha traído consigo hacinamiento en las aulas y un impacto en investigación científica.

“Existe hacinamiento estudiantil, es decir sobrepoblación, debido a la desvinculación de docentes”, apuntó.

Esta situación está determinada por la reducción constante de los recursos a esta enseñanza, asunto que atravesó todos los debates debatidos en el Congreso de la FEU en 2022.

“Debemos defender y exigir un presupuesto de calidad para una educación de calidad”, aseveró.

La FEUE demanda el incremento del presupuesto con el argumento de que es lo garantizará el mantenimiento de las infraestructuras, el apoyo para la investigación, el suministro de los insumos para la educación y la contratación de una planta docente calificada, y además demanda la creación de capacidades e incluso de nuevas universidades para garantizar el libre acceso a esta educación para todos.

En su consideración, ese libre acceso no se va a cumplir solo con la propuesta demagógica del presidente Lasso de eliminar el examen de ingreso a la educación superior, porque delegó la responsabilidad a las universidades para la admisión, pero sin presupuesto.

“Por ende, el mismo porcentaje de estudiantes se quedarán fuera de la universidad y ya son 200.000 bachilleres que están fuera de la universidad”, recalcó.

La FEUE, a través de su dirigente, ratifica el rechazo y el combate a la política antipopular de la administración Lasso y demanda la solución inmediata a los problemas del pueblo y de la universidad pública.

“Nosotros nos mantendremos organizados, unificados y en las calles, para exigir lo que nos pertenece como estudiantes, que es el presupuesto, el libre acceso a la educación superior y en rechazo a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que es retardataria, con una perspectiva mercantil y privatizadora de la educación pública”, aseguró.

La negativa a la consulta popular de 8 preguntas impulsada por el Gobierno ecuatoriano será, para esta organización universitaria, una respuesta a la falta de respuesta a sus necesidades insatisfechas como estudiantes y como ciudadanos.

Con información de Agencia Spunitk

